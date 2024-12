Matt Brown: Conor McGregor tem maior probabilidade de lutar contra Logan Paul, mas ‘não acho que ele lutará no UFC nunca mais’

Talvez uma das maiores questões que pairam sobre 2025 seja se Conor McGregor realmente retornará ou não para lutar novamente.

O astro irlandês, que foi escalado para enfrentar Michael Chandler em julho, até que uma fratura no dedo do pé de McGregor atrapalhou a luta, não compete desde 2021, quando sofreu uma terrível lesão na perna em uma luta trilogia contra Dustin Poirier. Embora McGregor tenha provocado consistentemente seu retorno à ação, as datas fornecidas pelo CEO do UFC, Dana White, foram progressivamente mais tarde, com a estimativa mais recente deixada em algum momento de 2025.

Então, do nada, McGregor lançou uma bomba quando afirmou que estavam em andamento negociações para uma possível luta de boxe contra Logan Paul. Mas o meio-médio aposentado do UFC Matt Brown não ficou tão chocado com a mudança, principalmente porque há algum tempo ele tem dúvidas sobre o retorno de McGregor ao MMA.

“Ele luta mesmo? Ele provavelmente se envolve em uma briga de rua, vou chamar isso”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Ele luta contra Logan Paul? Essa é uma boa pergunta. Não sei. Vou dizer que não sei.

“Ele luta no UFC? Acho que é um claro não. Ele luta fora do UFC? Acho que sempre é possível ele lutar fora do UFC, se o UFC permitir. Não sei se o UFC vai apoiar isso. Só não sei como esses acordos vão funcionar. Mas ele luta no UFC? Não, e vou deixar por isso mesmo. Ele não estará no UFC. Acho que ele nunca mais lutará no UFC.”

Houve um tempo em que Brown estava quase sozinho em sua opinião sobre o futuro de McGregor, mas os constantes atrasos em seu planejado retorno às lutas levaram a muitas dúvidas sobre se o ex-campeão das duas divisões do UFC voltaria a competir ou não.

Questões fora da jaula também continuaram a atormentar McGregor, o que inclui o resultado de um processo civil em sua Irlanda natal, no qual um júri o considerou responsável por agressão sexual.

É impossível saber se problemas legais tornam mais ou menos provável que McGregor volte a lutar, mas as dúvidas de Brown giram em torno dele retornar ao MMA, em vez de participar de outra luta de boxe como a que travou com Floyd Mayweather em 2017.

“Eu gostaria de vê-lo lutar novamente”, disse Brown. “Eu gostaria de vê-lo recompor sua vida, voltar para a academia e fazer suas coisas, mas há quanto tempo eu disse originalmente que ele não iria lutar de novo? Acho que foi no máximo no início de 2024. Faz muito tempo que não tenho confiança de que ele iria lutar no UFC. Mas acho que sempre é possível ele lutar fora do UFC se conseguir fechar algum acordo com o UFC. Ele ainda está sob contrato. Acho que é sempre uma possibilidade.

“Há muito dinheiro a ser ganho fazendo uma luta contra Logan Paul. Claro, ele faria isso. Ele não precisa voltar e lutar contra o maldito Islã [Makhachev] ou algo assim ou Dustin Poirier ou [Nate] Diaz ou algo assim. Ele está apenas lutando boxe com um cara que não é um boxeador profissional.”

Brown sabe que os riscos envolvidos em uma luta de boxe com um influenciador social como Paul não são tão grandes quanto enfrentar um dos melhores lutadores do mundo no UFC.

Acrescente a isso, ele reconhece que o empate entre McGregor x Paul se resume mais à promoção do que à luta em si.

“Todo o interesse dele lutar contra Logan Paul não tem nada a ver com a luta. É a preparação para a luta que é divertida”, disse Brown. “A luta em si já sabemos que vai ser estúpida, mas a preparação, essa é a história. Não é a luta.

“Se ele voltar e lutar no UFC, não é realmente uma questão de construção. Haverá acúmulo e tudo mais se ele voltar e lutar [Michael] Chandler ou apenas alguém. Sim, haverá acúmulo, mas é com a luta que nos importamos. Para ser honesto, neste ponto da carreira de Conor, acho que estaria mais interessado em ver uma evolução legal para a merda do Logan Paul. A situação em que Conor está, a maneira como ele vive agora, a vida que ele tem, é mais interessante, eu acho.”

É impossível saber se o UFC apoiaria McGregor em uma luta de boxe em vez de retornar ao octógono, mas não há como negar o potencial ganho financeiro de uma luta contra Paul.

Essa é outra razão pela qual Brown tem mais fé em McGregor fazendo a luta de boxe com Paul em 2025 do que em ver “The Notorious” de volta ao UFC.

“Realisticamente, o UFC terá a sua parte nisso”, disse Brown. “Eles ficarão felizes. Isso meio que funciona para todos.”

