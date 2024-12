Matt Brown reage a Aljamain Sterling e Chris Weidman nas preliminares do UFC 310: ‘Eles se sentem rebaixados’

O UFC 310 conta com quatro campeões atuais ou ex-campeões, mas apenas dois deles estão no card principal, com Alexandre Pantoja sendo a atração principal do evento e o ex-detentor do título interino Ciryl Gane enfrentando Alexander Volkov em uma revanche.

Enquanto isso, o ex-campeão dos médios Chris Weidman é a quinta luta da noite nas primeiras preliminares com o ex-rei dos galos Aljamain Sterling duas vagas depois no card preliminar. Embora muitas vezes pareça que não há nenhuma rima ou razão real para a forma como o UFC preenche uma ordem de luta, Sterling se ofendeu por sua posição nas preliminares como indiscutivelmente o maior lutador de 135 libras de todos os tempos, sem mencionar sua luta contra Movsar Evloev. poderia potencialmente coroar um novo candidato importante na divisão peso pena.

Durante sua carreira, Matt Brown ocupou quase todas as vagas possíveis no card do UFC, mas admite que ser colocado nas preliminares sempre o incomodou. É por isso que ele entende perfeitamente a reclamação de Sterling, mesmo que o UFC não estivesse tentando menosprezá-lo com sua vaga no card.

“É assim – acho que os lutadores naturalmente veem isso quase como uma coisa de respeito”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “O que fazer [the UFC] pensa em nós? Quando nos colocam no card principal, pensamos que eles pensam mais em nós. Quando nos colocam nas preliminares, você se sente meio rebaixado.

“Em termos de fãs e esse é o argumento de venda que o UFC dirá ‘bem, se você estiver nas preliminares da ESPN, mais pessoas vão assistir do que no pay-per-view’ ou algo assim. essas linhas. Eu não acho que isso realmente funcione para a maioria dos lutadores. Definitivamente nunca fez isso por mim. Eu estava nas preliminares, senti que estava sendo desrespeitado de certa forma ou apenas rebaixado. Eu não sou um cara preliminar!

Brown diz que provavelmente é ainda pior para Sterling e Weidman como ex-campeões do UFC porque eles atingiram um patamar que a maioria dos lutadores só poderia imaginar.

Agora ambos estão enterrados no card, com o show acontecendo na T-Mobile Arena em Las Vegas, onde as multidões estão notoriamente atrasadas para chegar, o que significa que Sterling e Weidman provavelmente não competirão diante de uma casa cheia.

“A maior diferença é que quando você está no card principal, há mais público lá e é isso que todos nós queremos”, disse Brown. “Todos nós queremos estar na frente de mais pessoas, uma multidão mais barulhenta. Eu acho que qualquer outro lutador faz isso… Eu me sinto muito mais confortável na frente da maior multidão do que lugares espalhados e vazios e pessoas comemorando e indo pegar suas cervejas e se acomodando, pessoas entrando como você está. brigando, coisas assim.

“Principalmente quando você tem um cara como o Chris Weidman, que já foi campeão. Aljamain Sterling, ex-campeão. Eles se sentem rebaixados. Eu garanto. Eu me sinto assim quando sou colocado nas preliminares. Como se eu tivesse sido rebaixado, como se você não se importasse tanto comigo. Como se você pensasse que estou de saída. Você não está me levando para o evento principal. É onde todos nós queremos estar. Queremos estar no evento principal.”

O UFC raramente aborda por que algumas lutas são mais baixas do que outras, e Brown não pode dizer que já ouviu qualquer informação real sobre como a promoção decide a ordem final da luta para qualquer evento em particular.

Dito isto, a percepção é realidade e Brown sabe por experiência própria que isso o incomodou quando foi colocado nas preliminares, especialmente durante um pay-per-view onde o card principal é muito importante.

“O que você sente na sua cabeça, você está subindo no cartão”, explicou Brown. “Como se a primeira luta do card fosse faixa branca e a próxima luta fosse azul, e roxa e você quisesse ser faixa preta. Quer isso seja verdade ou não, não acho que o UFC realmente veja as coisas dessa forma. Eu não acho que eles digam ‘vamos colocá-lo nas preliminares porque não gostamos de você ou você não está vendendo’ ou algo assim. Acho que existe um sentimento subconsciente na cabeça de todo lutador.

“Sempre que alguém é ex-campeão, você pensaria que ele conseguiria uma vaga no card principal apenas por ser ex-campeão. As preliminares em destaque, já participei das preliminares algumas vezes – você não se sente como se fosse o evento principal. É assim que eles vendem como ‘você é o evento preliminar / principal das preliminares’. Não.”

Por mais que o incomodasse acabar nas preliminares de vez em quando, Brown sabe que o trabalho continua o mesmo, não importa se ele é a primeira luta da noite ou a última pessoa a chegar ao octógono.

Ele está confiante de que Weidman e Sterling pensam da mesma maneira, mas simpatiza com qualquer ressentimento que eles possam ter sobre o local onde lutarão no sábado.

“Vou te dizer uma coisa, no final das contas você recebe o mesmo, a menos que seja o evento principal e receba um bônus”, disse Brown. “Esses caras estão brigando. Movsar [or] Aljamain vencer será uma grande luta.

“Você colocou essa merda na sua cabeça e ainda tem que sair e se apresentar. Você tem que esquecer todas as besteiras. Foi o que sempre fiz.”

