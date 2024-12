Matt Gaetz abre um processo de última hora sem sucesso para impedir a divulgação do relatório de Ética da Câmara

Washington

CNN

–



O ex-deputado Matt Gaetz entrou com uma ação na segunda-feira pedindo a um juiz federal que bloqueasse a divulgação oficial de um tão aguardado relatório do Comitê de Ética da Câmara sobre sua possível má conduta durante o mandato.

Gaetz abriu o processo na mesma época em que a CNN e outros meios de comunicação divulgaram um rascunho das conclusões do relatório sobre sua suposta má conduta sexual e uso de drogas. Poucas horas depois de o processo ter sido aberto, o comitê divulgou oficialmente o relatório em seu site, tornando seu processo essencialmente discutível.

No processo, que foi aberto em Washington, DC, contra o comité liderado pelos republicanos e o seu presidente, Gaetz alegou que a divulgação do relatório causaria danos “imediatos, graves e irreversíveis” à sua reputação, em parte porque “a cobertura mediática seria imediata”. e generalizado.” Ele também alegou que não foi notificado dos planos do painel de divulgar o relatório, nem lhe foram fornecidas cópias dos materiais.

“Como tal, o Requerente não teve oportunidade de responder a qualquer relatório ou conclusões investigativas”, diz o processo.

Os advogados de Gaetz disseram que ele “declarou frequente e veementemente sua inocência em relação à suposta má conduta” e pediu ao comitê que “cessasse a investigação e lhe concedesse os direitos apropriados ao devido processo”. Ele disse que o painel administrado pelos republicanos “não respondeu” a essas demandas.

O juiz federal designado para o caso, Amit Mehta, ordenou que Gaetz explicasse até as 17h00 horário do leste dos EUA por que o caso não deveria ser arquivado porque “parece ser discutível” à luz da divulgação oficial do relatório pelo comitê.

A CNN entrou em contato com os advogados de Gaetz sobre a reportagem. O Comitê de Ética da Câmara se recusou a comentar o processo.

Em uma postagem no X após entrar com a ação, Gaetz disse: “eles fizeram isso comigo em uma reportagem na véspera de Natal e não em um tribunal de qualquer tipo onde eu pudesse apresentar provas e desafiar testemunhas”. Ele disse ainda que “dar dinheiro a alguém com quem você está namorando” não é prostituição, citando o depoimento de uma mulher que disse não cobrar dele por sexo.

A ação alega que as próprias regras do comitê determinam que ele não tem poder para divulgar publicamente um relatório sobre um cidadão particular.

“A aparente intenção do Comité de divulgar o seu relatório depois de reconhecer explicitamente que não tem jurisdição sobre os antigos membros, o seu fracasso em seguir as noções constitucionais de devido processo legal e o fracasso em aderir às suas próprias regras processuais e precedentes representa um exagero sem precedentes que ameaça os direitos constitucionais fundamentais e estabeleceu proteções processuais”, afirma o processo.

O Comitê de Ética da Câmara votou pela divulgação do relatório na semana passada – um passo raro, já que Gaetz não está mais no Congresso.

O comitê descobriu que Gaetz pagou dezenas de milhares de dólares a mulheres por sexo ou drogas em pelo menos 20 ocasiões, incluindo o pagamento de uma menina de 17 anos por sexo em 2017, e disse que Gaetz pode ter violado as leis estaduais que proíbem a prostituição, leis estatutárias. estupro, uso de drogas ilícitas, presentes inadmissíveis, favores ou privilégios especiais e obstrução do Congresso.

Acrescentou que nunca foi oficialmente notificado da intenção da comissão de divulgar publicamente o relatório, nem nunca lhe foi fornecida uma cópia, pelo que nunca lhe “foi dada a oportunidade de responder” às suas conclusões.

O processo também aponta que o Departamento de Justiça investigou Gaetz por motivos semelhantes e se recusou a acusá-lo – uma defesa na qual o ex-congressista se baseou repetidamente.

O relatório, no entanto, apenas alega que Gaetz pode ter violado as leis estaduais.

Gaetz também nega ter usado fundos de campanha para despesas pessoais, dizendo em seu processo que a Comissão Eleitoral Federal investigou as alegações e não encontrou “nenhuma razão para acreditar” que fossem verdadeiras. Além disso, afirma que a alegação de que “pode ter se envolvido no uso de drogas ilícitas” é falsa, assim como a afirmação de que obteve identidades falsas.