Mbappé assume total responsabilidade pelo seu erro

Kylian Mbappé assume total responsabilidade pelo erro ao falhar o pênalti que teria sido o gol do empate do Real Madrid contra o Athletic Club.

No final da partida, o jogador do Real Madrid Kylian Mbappé assumiu “total responsabilidade” pelo seu “grande erro” no pênalti cobrado em San Mames contra o Athletic Club e que foi interrompido por Julen Agirrezabala, culminando com essa falha um jogo fraco como um para frente.

“Mau resultado. Um grande erro num jogo em que cada detalhe conta”, disse. Mbappé em sua conta do Instagram.

“Assumo total responsabilidade. É um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar esta situação e mostrar quem sou”, acrescentou. Mbappé.