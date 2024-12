Mbappé, com possibilidades de enfrentar o Pachuca

Kylian Mbappé não está totalmente descartado para enfrentar o Pachuca e está nos planos da comissão técnica incluí-lo na convocação desta segunda-feira

Ele Real Madrid Começou no domingo com uma sessão na cidade desportiva de Valdebebas, sem o francês Kylian Mbappé no pequeno grupo que treinou sob as ordens de Carlos Ancelottifinal da Copa Intercontinental que acontece na quarta-feira contra Pachuca e Catar.

A seleção madrilena completou o primeiro dos treinos que realizará na capital espanhola antes de embarcar na viagem em busca da sua quarta Taça Intercontinental, torneio que regressa ao palco paralelamente ao Mundial de Clubes onde o Real Madrid Ele é o de maior sucesso com cinco sucessos recentes.

Depois do empate na LaLiga EA Sports em Vallecas contra o Rayo, a equipe madrilena suspende por alguns dias a competição nacional em que pode cair para o terceiro lugar no domingo, após os jogos do Barcelona sim Atlético de Madrie coloca o foco no Pachuca e na final que pode lhe dar o segundo título do percurso.

O Real Madrid começou o domingo com uma sessão na cidade desportiva de Valdebebas. Imagens Getty

Numa sessão de recuperação para os jogadores que começaram sábado em Vallecas e de maior intensidade para os restantes, Ancelotti esteve atento à evolução do Mbappéque trabalhou individualmente para se recuperar da lesão muscular sofrida na última terça-feira, na Liga dos Campeões, contra a Atalanta.

O avançado francês não está totalmente excluído da final e a comissão técnica prevê incluí-lo na convocatória na segunda-feira, para que na terça-feira possa testar-se no local da final, o estádio Lusail, em Doha. Ao lado de Mbappé Treinaram com os recuperados David Alaba e Ferland Mendy, ambos afastados do jogo de quarta-feira, assim como Dani Carvajal e Éder Militão, ausentes durante toda a temporada.

O brasileiro Vinícius Junior, reserva contra o Rayo por precaução após retornar de lesão na Liga dos Campeões e disputar toda a partida contra a Atalanta, trabalhou intensamente no pequeno grupo em que também esteve presente o francês Eduardo Camavinga após retornar no sábado aos jogos. campos. ao lado deles Raul Asêncio, Jesus Vallejo, Dani Ceballos sim Endrickjuntamente com um grupo de jovens que reforçaram a equipa titular na sessão.