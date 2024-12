McCarthy está fora e Vrabel está no lugar dos Cowboys? Aqui está o que Stephen Jones disse que deixou os fãs em estado de choque

Mike McCarthy, atual técnico do Dallas Cowboys, está enfrentando uma temporada desafiadora e há rumores sobre seu futuro. Alguns especulam que ele pode seguir os passos de Bill Belichick e passar a ser técnico de futebol universitário. Os Cowboys estão enfrentando vários problemas, incluindo jogadores lesionados e dificuldades administrativas, lançando dúvidas sobre suas aspirações no Super Bowl. No entanto, é possível que essas preocupações estejam sendo exageradas.

A situação tem sido difícil para McCarthy, especialmente depois que os Cowboys sofreu cinco derrotas consecutivas antes da vitória contra Washington. Os fãs têm manifestado sua insatisfação, pedindo sua demissão. Stephen Jonesquando questionado sobre o futuro de McCarthy, elogiou-o, mas evitou a questão crucial de saber se McCarthy seria demitido após a temporada.

Os torcedores do Dallas Cowboys estão tão estressados ​​e frustrados com o time que começaram a fumar no estádio

Por muito tempo, houve especulações de que Bill Belichick poderia se juntar aos Cowboys. Em vez disso, ele aceitou um cargo na UNC, deixando a vaga de treinador vaga. McCarthy expressou sua satisfação com a decisão de Belichick, dizendo: “Uau, isso é ótimo. Esse é um lugar lindo“, e acrescentou:”Não, estou falando sério. Eu acho legal, sério. Coaching é coaching. Direi uma coisa: eles serão alguém a ser respeitado.” Apesar dos rumores constantes da NFL, os fãs podem receber bem uma mudança, dadas as críticas recentes de McCarthy.

Os Cowboys terminaram 12-5 nas últimas três temporadas, mas estão longe desse recorde este ano. Com uma posição atual de 5-8, outra derrota pode eliminá-los da disputa dos playoffs. Se McCarthy conseguir reverter a situação, será uma grande conquista. Enquanto isso, membros da NFL estão especulando sobre possíveis substitutos, como Mike Vrabel, ex-técnico do Tennessee Titans e ex-linebacker do Patriots. A experiência de Vrabel com Patriots e Titans pode torná-lo um candidato adequado.

Há uma mudança de coaching no horizonte?

Stephen Jones tem avaliado o desempenho de McCarthy já que este é seu último ano com os Cowboys. A questão de uma extensão do contrato permanece incerta. Jones elogiou os esforços de McCarthy, afirmando: “Acho que ele se saiu muito bem. Nossos caras estão jogando duro. Ele os fez competir.” Ele reconheceu o espírito competitivo dentro da equipe e elogiou a liderança de McCarthy.

Apesar do recorde de 5-8, Jones enfatizou que a equipe não está focado na próxima temporada, mas sim em vencer cada jogo. “Às vezes você olha ao redor da liga e vê muitos times que começam assim e estão pensando no próximo ano. Mas Mike mantém todos focados em vencer todos os jogos,“Jones explicou.

A gestão dos Cowboys é especialista em manter as investigações da mídia sob controle. Tanto Jerry Jones quanto seu filho provavelmente enfrentarão mais dúvidas sobre as decisões de treinador após o próximo jogo contra o Carolina Panthers. Com confrontos desafiadores contra Tampa Bay, Filadélfia e Washington No horizonte, a equipe de Dallas enfrenta um caminho difícil pela frente.