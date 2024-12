Megan Fox compra nova casa, sem metralhadora Kelly

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… Megan e MGK não moram juntas há um ano. Disseram-nos que ele comprou uma casa há alguns anos e sempre recebia muita gente… o que deixou a estrela de “Transformers” preocupada com a segurança e resolveu ter seu próprio espaço.

Fontes dizem que Megan tem saltado de aluguel em aluguel no ano passado… mas está pronta para se estabelecer em um só lugar – e desde então ela comprou uma grande casa, no valor de cerca de US$ 8 milhões, em um bairro popular e cheio de celebridades no Área de Los Angeles.