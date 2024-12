Meghan Trainor não consegue sorrir por causa do excesso de Botox

A cantora de 30 anos disse em seu podcast “Workin’ On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor”: “Recebi muito Botox e preciso de ajuda. Eu errei. Já apliquei Botox algumas vezes… só na testa.”

Bem, não exatamente… ela também confessou que colocou preenchimento no lábio superior… “Alguém me convenceu com meus pequenos lábios que se você virasse os lábios, você colocaria preenchimento logo acima do lábio superior, que você poderia ter um lindo movimento em seu lábio superior, e eu poderia ter um pela primeira vez em todos os meus 30 anos de vida – não era verdade.