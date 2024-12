Merab Dvalishvili afirma que briga de fãs no UFC 310 foi armada por suposto ‘companheiro de equipe e amigo’ de Umar Nurmagomedov

Merab Dvalishvili não acredita que sua briga com um fã no UFC 310 tenha sido um acidente.

Na noite de sábado, o campeão peso galo do UFC sofreu um incidente ao caminhar nos bastidores após encurralar o amigo e companheiro de equipe Aljamain Sterling na luta contra Movsar Evloev. Imagens capturadas por fãs próximos mostraram Dvalishvili sendo contido pela segurança com seu colega de equipe e lutador do UFC Dennis Buzukja dando socos na pessoa.

O torcedor foi aparentemente escoltado para fora da arena pelo CEO do UFC, Dana White, mais tarde chamando Dvalishvili de seu “mini-[Sean] Strickland” devido a vários incidentes acontecendo fora da jaula, que incluíram o georgiano enfrentando um questionador no Craig Jones Invitational em Las Vegas, alguns meses atrás.

Agora Dvalishvili está criticando toda a situação, alegando que a pessoa que o abordou enquanto ele caminhava nos bastidores é na verdade um “companheiro de equipe e amigo” de seu próximo oponente, Umar Nurmagomedov.

“Mais mentiras, desrespeito e provocações deliberadas da equipe de Umar”, escreveu Dvalishvili no Twitter. “Aqui está a verdadeira história,”

A “história real” envolve um vídeo de um minuto alegando que a pessoa que entrou na briga com Dvalishvili é amiga de longa data e apoiadora de Nurmagomedov e sua equipe. A narração do vídeo alega que a pessoa tem inúmeras fotos posadas ao lado de Nurmagomedov e companheiros de equipe, como o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev.

O vídeo também alega que toda a altercação foi construída em torno de algum tipo de desrespeito percebido por Dvalishvili para com o lutador da luta principal do UFC 310, Shavkat Rakhmonov, que enfrentaria Ian Machado Garry naquela mesma noite.

Nenhuma das afirmações foi verificada por Nurmagomedov ou pela sua equipa, mas Dvalishvili está claramente convencido de que foi armado e arrastado para uma altercação calculada pelo seu próximo adversário. Quando White abordou a situação na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 310, ele reconheceu que esta última questão não é um incidente isolado para Dvalishvili.

Além disso, White diz que os lutadores muitas vezes constroem essas teorias da conspiração de que alguém está contra eles e talvez esse seja apenas o combustível que Dvalishvili precisa para o fogo que está construindo para o eventual confronto contra Nurmagomedov no UFC 311, em 18 de janeiro.

“Os lutadores são um bando paranóico”, disse White. “Sempre há alguma conspiração contra eles. Seja nós ou outras pessoas. Fazemos lutas que as pessoas querem ver. Eles ganham ou perdem as lutas por conta própria, mas são teóricos da conspiração.

“Eles sempre pensam que alguém está contra eles e talvez seja isso que eles precisam fazer para ter aquela mentalidade de sair e fazer o que fazem.”