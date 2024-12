Merab Dvalishvili critica Umar Nurmagomedov na primeira coletiva de imprensa do UFC 311: ‘Você é um pedaço de merda!’

Merab Dvalishvili está aquecido.

No mês que vem, Dvalishvili defenderá o título do peso galo contra Umar Nurmagomedov na co-luta principal do UFC 311. Na sexta-feira, em Las Vegas, o UFC realizou sua primeira coletiva de imprensa do evento, onde os dois se enfrentaram pela primeira vez. tempo desde que a luta foi marcada, e as coisas começaram a esquentar logo com o campeão dizendo que Nurmagomedov não merecia essa luta.

“Claro que é pessoal, porque cada vez que o vejo, dou-lhe o meu respeito, aperto-lhe a mão e até lhe digo que um dia iria lutar com ele”, disse Dvalishvili. “E ele começou a falar mal online, e homens de verdade não fazem isso. Então é pessoal para mim.”

“Eu ia demorar”, continuou Dvalishvili. “Estava pensando em tirar seis meses entre as lutas e ia aproveitar. [Then] quando Petr [Yan] teve uma grande luta contra [Deiveson] Figueiredo, fiquei muito emocionado, principalmente porque ele me chamou. Como o Umar não pôde lutar em março, eu disse OK, vamos lutar contra o Petr em março, em Las Vegas. O’Malley voltaria em abril. Eu estava pensando em lutar contra o O’Malley em abril e estava pensando em lutar contra o Umar em maio. Agora está invertido.

“Vai ser uma luta dura. Ele é um bom lutador. Mas ele não ganhou como todo mundo. Ele não passou [everybody]. Você tem que passar pelo melhor, mas ele só lutou sem luta livre [Cory] Sandhagen. Sim, ele é um bom lutador, mas você tem que lutar com todo mundo para provar. Mas eu dou às pessoas o que elas querem e dou ao UFC o que elas querem.”

Mas Dvalishvili não parou por aí. Quando Nurmagomedov foi questionado sobre o confronto, Dvalishvili o interrompeu, gritando ataques pessoais contra ele.

“Seja um homem, primeiro!” Dvalishvili gritou. “Você tem que ser homem! Você é um bom lutador, mas não um bom homem! Você é um pedaço de merda! Você é [a] pedaço de merda! Você perdeu o respeito! Você perdeu o respeito como homem, por mim! Homens de verdade não falam mal online!

Nurmagomedov respondeu dizendo que nunca fez quaisquer ataques pessoais, apenas dizendo que Dvalishvili “tentou evitá-lo”, o que desencadeou Dvalishvili novamente.

“Quem é você?! Porra, quem é você? Dvalishvili respondeu. “Você nem merece isso! Você acha que vou voltar atrás e lutar contra o número 15? Estou lutando pelo cinturão! Eu sou o maldito campeão! Como você ousa, seu cara sorrateiro! Depois que venci Petr Yan e me tornei o desafiante número 1, você me denunciou. … Você entrou no vestiário e apertou minha mão e, ‘Ei, parabéns’, e quer lutar comigo quando era o número 14 e eu era o número 1? …

“Eles te dão um presente. Seja grato!”

Da parte de Nurmagomedov, ele permaneceu calmo durante as explosões de Dvalishvili. A certa altura, ele tentou fazer com que o campeão esclarecesse como o desrespeitou, o que levou Dvalishvili a gritar novamente que Nurmagomedov é um mentiroso.

“Tudo era mentira!” Dvalishvili disse. “Você é um mentiroso! Você não é um homem! Você perdeu meu respeito!

As coisas pioraram tanto que o campeão peso leve Islam Makhachev, que luta contra Armen Tsarukyan na luta principal do UFC 311 e também esteve na coletiva de imprensa, interveio para tentar acalmar Dvalishvili.

“Quero dizer apenas uma coisa”, disse Makhachev. “Merab, não tenho nada por você além do respeito, mas não faça o cinturão parecer ruim. Quando você tiver algum candidato real, apenas lute.”

No final das contas, nada mais aconteceu além das palavras duras e quando Dvalishvili e Nurmagomedov compartilharam seu primeiro confronto, o CEO do UFC, Dana White, manteve os dois distantes o suficiente para evitar qualquer altercação física.

O UFC 311 acontece no dia 18 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.