Lionel Messi parabenizado nesta segunda-feira, no final Barcelona, ​​​​​​Lamine Yamal, que foi nomeado Golden Boy, o melhor jogador de futebol juvenil. O capitão da Seleção Argentina considerou que o reconhecimento é fruto “não só do talento, mas também do trabalho árduo e do sacrifício”.

ESPN. com

ESPN+ em espanhol

Além de destacar o jovem espanhol, em mensagem em sua conta no Instagram, Messi estendeu os parabéns à jogadora culé Vicky López, premiada com o mesmo prêmio que Yamal na categoria feminina pelo jornal italiano Tuttosport, que reconhece a cada ano aos melhores jogadores de futebol com menos de 21 anos nas ligas europeias.

“Lamine, Vicky: este prêmio é o resultado não só de talento, mas de muito trabalho e sacrifício. É uma honra que vocês façam parte do Messi+10. Parabéns e continuem com o bom trabalho”, disse o atacante argentino de! Inter Miami em referência à marca de chuteiras da marca esportiva que o patrocina, que apenas onze jogadores de futebol no mundo usam além dele.

Lamal, de 17 anos, e Vicky López, de 18, não compareceram à gala realizada na cidade italiana de Torino, onde não houve representante de Barcelona.

Ambos se juntam a uma lista de homenagens que inclui Messi, que ganhou o prêmio em 2005, quando era membro do Barcelona. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro deixou o clube catalão em 2021, depois de conquistar um recorde de 34 títulos em 21 anos no clube.

Por sua vez, depois de ajudar a Espanha a vencer a Euro 2024, Yamal foi eleito Jogador Jovem do Torneio e terminou em oitavo lugar na classificação recente da Bola de Ouro. Além disso, marcou cinco gols e deu mais 10 assistências em 15 jogos nesta temporada por ajuda. Barça lidera a classificação da LaLiga.