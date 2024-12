Messi, entre os 5 melhores armadores do ano pela IFFHS

Lionel Messi, Aos 37 anos e longe do futebol europeu, é mantido entre os melhores criadores de jogos do mundo, de acordo com o ranking anual publicado esta quinta-feira pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O capitão da Seleção Argentina continua entre os melhores criativos do planeta do futebol. EFE/Juan Ignácio Roncoroni

O capitão, bicampeão americano pela Seleção Argentina, é o único albiceleste no Top 10 criativos de 2024, onde há outro sul-americano.

Leo ficou em quinto lugar no ranking, que liderou cinco vezes, e acumulou um total de 14 prêmios IFFHS ao longo de sua carreira.

Mas desta vez, O vencedor da categoria foi Jude Bellinghamo meio-campista inglês, que conquistou a Liga dos Campeões da UEFA com o Real Madrid, que também foi vice-campeão da Eurocopa.

Os jogadores que completam o Top 5 da IFFHS

Em segundo lugar ficou o belga Kevin De Bruyne, vencedor da categoria em 2020, 2021 e 2023. O alemão completa o pódio Toni Kroostambém campeão europeu com o Merengue e com excelente participação na competição de seleções da UEFA.

E em quarto lugar, logo à frente de Messi, aparece o jovem do Bayern de Munique, Jamal Musiala.

O outro sul-americano no ranking

Além de Messi, o colombiano Tiago Rodríguez, Grande figura da Copa América 2024, ficou em oitavo lugar no ranking da IFFHS.

Os 10 melhores criadores de jogo de 2024

1 – Jude Bellingham – (Real Madrid/Inglaterra) – 133 pontos

2 – Kevin De Bruyne – (Manchester City/Bélgica) – 96 pontos

3 – Toni Kroos – (Real Madrid/Alemanha) – 78 pontos

4 – Jamal Musiala – (Bayern de Munique/Alemania) – 54 pontos

5 – Lionel Messi – (Inter Miami/Argentina) – 53 pontos

6 – Dani Olmo – (RB Leipzig/FC Barcelona/Espanha) – 48 pontos

7 – Florian Wirtz – (Bayer Leverkusen/Alemanha) – 31 pontos

8 – James Rodríguez – Rayo Vallecano/San Pablo/Colômbia) – 26 pontos

9 – Hakan Calhanoglu – (Inter de Milão/Turquia) – 13 pontos

10 – Martin Oodegaard – (Arsenal/Noruega) – 13 pontos