Michael Bisping: Se Ian Machado Garry não conseguir impedir as quedas de Shavkat Rakhmonov, ‘ele será finalizado’

Michael Bisping não conta com a vitória de Ian Machado Garry no UFC 310, mas reconhece que seu caminho para a vitória é muito mais estreito do que o de seu oponente Shavkat Rakhmonov.

A luta que surgiu em curto prazo para servir como co-evento principal do último pay-per-view do UFC em 2024 deve coroar um novo desafiante número 1 na divisão dos meio-médios, com o vencedor esperado para enfrentar o campeão Belal Muhammad uma vez que ele se recupera de uma infecção no pé que o obrigou a esperar até o próximo ano para defender o título. Ambos os lutadores apresentam recordes de invencibilidade semelhantes, mas Bisping acredita que as probabilidades definitivamente favorecem Rakhmonov, especialmente se ele for capaz de ditar onde a luta acontecerá.

“Eu já disse isso antes, você precisa ter muito respeito por Ian Garry”, disse Bisping em seu canal no YouTube. “Ele não precisava aguentar essa luta, mas será que ele consegue impedir a queda? Parece que tudo o que estou falando aqui são quedas. Shavkat Rakhmonov é muito alto para a categoria, assim como Ian Garry. Ambos têm 1,80 metro e são atacantes competentes.

“Ian Garry provavelmente vai dançar no octógono e usar exatamente o mesmo plano de jogo que usou contra Geoff Neal. Ele tem que manter Shavkat Rakhmonov longe dele. Se ele não conseguir impedir a queda, ele será finalizado. Isso não é desrespeito a Ian Garry.”

Claro, Bisping reconhece que Garry tem uma estratégia que poderia funcionar contra qualquer um na divisão, mas é um jogo perigoso jogar com alguém como Rakhmonov.

Durante sua invencibilidade no UFC, com seis vitórias consecutivas, Rakhmonov finalizou todos os adversários, com cinco dessas lutas terminando por finalização. Bisping acredita que se Rakhmonov puder empregar essas mesmas táticas contra Garry, então ele provavelmente sairá do UFC 310 como vencedor, com uma chance pelo título o aguardando em 2025.

“[Ian Garry] pode ser capaz de dançar, usar o alcance, usar o alcance, usar o movimento, ser rápido, ser evasivo, ser agradável e nítido, ser leve na ponta dos pés e ser dedicado o suficiente para não se envolver em uma briga, “, disse Bisping. “Se ele fizer isso, Shavkat irá contatá-lo. Se ele conseguir segurá-lo, ele vai conseguir [Ian Garry] abaixo. Se ele o derrubar, as luzes se apagarão.

“Veja a última luta de Shavkat [against] Stephen “Wonderboy” Thompson. Um homem que passou a vida inteira impedindo quedas. Mas o que Shavkat fez? Abriu caminho até um clinche e então lenta mas seguramente e metodicamente desceu. Portanto, a história dessa luta é simples: Ian Garry conseguirá impedir a queda? Porque se ele não puder, o ‘O’ de alguém irá desaparecer e provavelmente será o de Ian Garry.

Se Garry quiser evitar esse destino, Bisping sugere que ele pode querer fazer o tipo de performance que não vai deixar a multidão tão animada, mas que lhe dará uma chance muito melhor de sair vitorioso.

Ter a Luta da Noite realmente não importa se Garry perder, então Bisping o aconselha a seguir um plano de jogo básico e não se desviar dele só porque um público barulhento dentro da T-Mobile Arena em Las Vegas pode deixá-lo ouvir sobre isto.

“[Ian Garry] tem um caminho para a vitória usando o alcance, fixando-se e movendo-se”, disse Bipsing. “A multidão vai vaiar, mas quem se importa com a multidão. Vencer é tudo o que importa.”