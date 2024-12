Mikey Musumeci afirma que ’99 por cento do jiu-jitsu usa esteróides’ e espera limpar isso com a ajuda do UFC

Mikey Musumeci tinha muitos motivos para assinar com o UFC como o primeiro praticante de jiu-jitsu brasileiro a assinar um contrato exclusivo com a promoção, mas tratar o grappling como um esporte profissional estava no topo de sua lista.

Depois de passar os últimos anos competindo pelo ONE Championship, Musumeci assinou um acordo para competir sob a bandeira do UFC, com sua primeira luta marcada na noite de quinta-feira em Las Vegas. O nativo de Nova Jersey, de 28 anos, admitiu que trabalhar com o UFC lhe daria a chance de liderar o processo de fazer mudanças radicais na luta contra a limpeza do esporte como o primeiro item de sua agenda.

“Sinto que o que estou fazendo agora é definitivamente a coisa mais importante para o grappling em termos de ter uma plataforma estável”, disse Musumeci na quarta-feira durante o media day do UFC 310. “Acho que muito do jiu-jitsu atualmente está muito instável. Há muita ética e moral horríveis, e espero agora que com o UFC possamos mudar isso e torná-lo um esporte profissional.

“Porque não tem sido um esporte profissional, o jiu-jitsu, com pessoas que eles usam descaradamente [performance enhancing drugs]. Eles não são atletas. Eles realmente não têm os valores dos artistas marciais. Eu realmente só quero mudar isso e nos dar essa plataforma no UFC e nos tornarmos profissionais.”

Embora Musumeci tenha evitado citar nomes de praticantes de jiu-jitsu que ele acredita estarem trapaceando, aparentemente a lista é muito longa.

Ele desabafou sobre a comunidade de luta livre como um todo quando questionado sobre quem mais ele gostaria que fosse o alvo do UFC como possíveis contratações, enquanto a organização busca aumentar o elenco de atletas exclusivos sob contrato.

“Pessoas que não tomam esteróides”, disse Musumeci enfaticamente. “Isso é basicamente o que eu diria, mas 99% do jiu-jitsu usa esteróides. Então, pelo menos, eles abandonam os esteróides um pouco, como alguns meses. Eles provavelmente precisarão de um ano, seis meses para se ajustarem e então talvez possam se ajustar com o darwinismo.”

Musumeci não é o único grappler de alto nível a lançar acusações de trapaça a outros competidores que competem no jiu-jitsu brasileiro, mas ele realmente espera que o investimento do UFC no esporte mude isso.

Na verdade, ele sabe que o UFC está de acordo com seus planos porque essa foi uma grande parte da razão pela qual ele estava tão animado para assinar com eles.

“Eles também querem tornar isso profissional”, disse Musumeci. “O UFC é uma empresa profissional. Do jeito que estamos no jiu-jitsu, somos amadores. Realmente estamos apenas nessa fase bárbara e amadora do jiu-jitsu. Agora o UFC está começando algo profissional. Sou muito abençoado por eles terem se esforçado no jiu-jitsu para mudar isso. Estou tão ansioso para que eles façam isso.”

No longo prazo, Musumeci tem muitos objetivos individuais que gostaria de alcançar e que podem incluir uma eventual transição para o MMA, mas ainda tem muito trabalho pela frente no jiu-jitsu antes de começar a lutar.

Acontece que assinar com o UFC foi apenas o primeiro passo.

“Primeiro preciso fazer com que nós e o UFC cresçamos até o ponto em que sejamos atletas profissionais”, disse Musumeci. “O que isso parece para mim? Parece que temos cinturões, temos tudo igual aos lutadores de MMA. Testes de drogas, cintos e estabilidade.

“Precisamos de testes de drogas. Faça completamente o darwinismo com as pessoas que usam esteróides que simplesmente precisam sair e morrem ou se adaptam. Então a próxima geração percebe que não pode simplesmente começar a usar esteróides quando tiver 10 anos de idade. Eu quero mudar isso. Isso me dará maior satisfação.”