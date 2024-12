Missed Fists: Stefanos Stamatiou nocaute giratório com o punho para trás congela totalmente o oponente

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Com o fim de 2024, a corrida pelos prêmios de final de ano está esquentando e, embora nossas listas de lutas de MMA sejam tão centradas no UFC quanto você esperaria, muitas das finalizações mais brutais ocorreram em promoções menores.

Esse certamente foi o caso na semana passada, pois tivemos uma série de nocautes que até as estrelas do UFC 310 deste sábado terão dificuldade em superar.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Stefanos Stamatiou vs. Rafael Kapnisis

Kickboxing em uma gaiola? Sempre um bom momento e muitas vezes uma receita para que algumas coisas selvagens aconteçam. Basta perguntar a Stefanos Stamatiou, que aproveitou os ângulos únicos da arena cercada para desferir este nocaute absurdo com o punho giratório.

Chute de cabeça perdido com o punho para trás é uma combinação deliciosa toda vez que você o vê. Claro, tem uma taxa de sucesso de cerca de cinco por cento, e se você fizer isso em uma luta de MMA, provavelmente será plantado no chão com um contra-ataque ou uma queda, mas no kickboxing de jaula, envie spam para essa sequência até que você ganhe muito dinheiro e prêmios fabulosos.

Stamatiou pegou Raphael Kapnisis tão limpo que o pobre Kapnisis congelou momentaneamente no tempo, lembrando um remanescente de Pompeia. Ou algo assim. Ele foi bem atingido, é o que estou dizendo.

Esta finalização veio de um Cyprus Fighting Championship promovido em associação com o Brave CF e pode ser assistido gratuitamente no YouTube.

Asadula Imangazaliev x Asadula Imangazaliev Dedduanglek

Falando em nocautes ridículos com o backfist, aqui está um do ONE Championship que está saindo da imprensa.

Que. Apenas. Ocorrido.

Em um evento do Friday Fights em Bangkok, Asadula Imangazaliev estilizou e perfilou com um chute de machado seguido de um backfist direto no dinheiro. O golpe impressionante deixou Dedduanglek amontoado e o resto de nós se perguntando como Imangazaliev conseguiu isso.

Ngoc Luong Tran x Wubukasimu Kuerban

Nossa terceira grande mentira da semana vem de um evento de Wu Lin Feng em Guangdong, China.

O replay em super câmera lenta é necessário para este, com a mão esquerda de Tran chegando na velocidade da luz. O oponente Wubukasimu Kuerban entrou diretamente no caminho daquele míssil direcionado ao calor e provavelmente teve uma queda pior do que Kapnisis.

Primeiro, sua perna fez o Cro Cop, dobrando-se embaixo dele antes de se endireitar. E então ele acabou espalhado como águia e indefeso contra o punho-martelo que o seguiu. Esta foi uma incompatibilidade no papel, com Tran entrando com 6-1 e Kuerban ostentando um recorde nada glamoroso de 9-9. Então os fãs conseguiram exatamente o que queriam, pelo menos.

Artiom Cula vs. Michael Irizarry

Arsen Badalyan x Joshua Telles



Vamos para Tuff-N-Uff, com a venerável promoção acabando de realizar um evento na quarta-feira em Las Vegas.

Artiom Cula aumentou a pilha de manequins de testes de colisão esta semana, dando um chute na cabeça quase casual que por acaso detonou contra a mandíbula de Michael Irizarry.

Irizarry tinha aquelas mãos baixas e soltas e pagou muito por isso.

Em luta amadora, o peso pena Arsen Badalyan mandou o porta-voz de Joshua Telles pelos ares com esse nocaute, mas não deveria ser tão surpreendente, já que Telles continuou jogando como Steph Curry na linha de lance livre.

Mantenha essa coisa na boca, cara!

O CEO do UFC, Dana White, estava no prédio para este, então você pode apostar que ele fez questão de obter os dígitos de Cula e Badalyan.

Tuff-N-Uff 140 está disponível para assistir no UFC Fight Pass.

Robin Frank x Diego Santos

Meu Deus, o som de estalo neste aqui.

No The Cage MMA 6, em Balingen, na Alemanha (evento disponível gratuitamente no YouTube), Robin Frank desfez um chute terrível na cabeça que cortou as cordas da marionete de Diego Santos. Este teve uma bela preparação, com Frank machucando Santos primeiro com um chute no corpo. Quando Frank preparou os quadris novamente, você pode ver Santos abaixando as mãos em defesa, deixando o queixo bem aberto.

João Lucas Barbosa x Jackson Souza

Sério, nada de sinos e assobios esta semana, apenas sete dos melhores nocautes que você verá durante todo o ano.

Nosso clipe final vem de um evento do Dominium Fighter Championship em São Paulo, que viu o estreante amador João Lucas Barbosa jogando as mãos como um excelente Deontay Wilder.

Barbosa não poderia ter acertado aquele soco de forma mais limpa e, ao contrário de alguns de nossos outros vencedores desta semana, ele acertou em cheio. É assim que é feito.

Enquete Quem teve o melhor nocaute de Missed Fists esta semana? 36% Stefanos Stamatiou (7 votos)

10% Ngoc Luong Tran (2 votos)







10% Joao Lucas Barbosa (2 votos)

19 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.