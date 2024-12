CNN

O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, caiu na terça-feira, disseram os senadores à CNN, o mais recente incidente de grande repercussão em uma série de problemas de saúde do republicano de Kentucky, de 82 anos.

O novo líder da maioria no Senado, John Thune, disse à CNN que McConnell está “bem”.

No ano passado, o antigo líder do Partido Republicano no Senado foi tratado de uma concussão após uma queda em um hotel em Washington, DC. A CNN informou mais tarde que McConnell havia caído várias vezes naquele ano.

Houve também dois incidentes no ano passado em que McConnell pareceu congelar brevemente enquanto falava com os repórteres – uma vez em Kentucky e outra vez no Capitólio.

Haley Talbot e Ali Main da CNN contribuíram para este relatório.