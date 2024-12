Monterrey: Classificações após a derrota para o Atlético de San Luis

A equipe do Monterrey foi superada no duelo, porém, o Atlético de San Luis ficou aquém de uma vantagem palpável como insuficiente para o jogo de volta.

Listrado tropeçou por 2 a 1 contra o Atlético de San Luis no jogo de ida das semifinais correspondente ao Abertura 2024 em Liga MXapós 90 minutos em que foi superado por um rival cuja vantagem é vista como insuficiente pelas falhas no quadro e condição visitante para o jogo de volta.

O goleiro de Listrado Quase não foi solicitado durante o duelo, porém cometeu um erro que levou ao 1 a 0 parcial ao sofrer rebote para o meio da área que aproveitou. Bonatiniapós chute de cabeça de Sanabria para exigir o gol.

O lateral-esquerdo deixou sua vocação defensiva secundária e criou intervalos em sua área de campo que eram constantemente desperdiçados por Vitinho, mas que Luis Chávez Ele encontrou uma maneira de explorar isso a seu favor para impactar o placar.

O capitão de Listrado Ele aumentou de desempenho à medida que o jogo avançava. No primeiro tempo não conseguiu decifrar os movimentos de Leo Bonatini e deu intervalos que o atacante aproveitou para criar perigo, enquanto no segundo tempo melhorou e parou melhor o rival.

O centro sofreu as incursões ofensivas dos Bonatini durante todo o jogo e não encontrou forma de se posicionar solidamente em quadra. Da mesma maneira Quartos–Lamonge Tornou-se um pesadelo para o defensor.

O lateral-direito se surpreendeu com a combinação de Juan Sanabria sim Quartos–Lamonge no referido flanco e foi constantemente retratado graças à explosividade de ambos os jogadores.

O meio-campista se tornou versátil durante o duelo, com grande apoio na fase defensiva como contenção e ligação com o último terço ofensivo. Atenção especial na faixa esquerda e com linhas de passe bem-sucedidas para progredir nas jogadas.

O meio-campista atrasou sua posição em direção à linha de zagueiros como apoio dada a falta de solidez dessa linha e os intervalos dentro da área que foram explorados pelo Atlético de São Luís durante o duelo. Também se envolveu na fase ofensiva, ainda que de forma discreta, como fornecedor de bolas para Rodríguez sim Oliver Torres.

O atacante entregou uma versão discreta de sua autoria em campo, com zero geração de perigo através de passes ou cruzamentos e dois chutes muito distantes do quadro rival.

O meia-atacante não apareceu no primeiro tempo contra Atlético de São Luís pela pressão que o rival exerceu e que o obrigou a jogar fora da sua zona. Saiu para o segundo tempo para dar lugar a outra estrutura dupla.

O meio-campista foi colocado como ponta direita durante o primeiro tempo, então seu desempenho foi diminuído e praticamente inexistente, porém, foi deslocado para o centro de campo para complementação e melhorou.

Prestou assistência para Berterame alemão aos 66′, após erro Júlio Dominguez que acabou em seu saque graças a um roubo de Roberto de la Rosa.

Apesar das poucas chegadas de Rayados durante o duelo, o atacante argentino continuou sendo uma ameaça latente em campo, graças ao fato do atacante ter saído de sua zona para buscar a bola em vez de assumir uma atitude passiva e de espera.

Empatou parcialmente o duelo aos 66′, graças à assistência de Sérgio Canales em um dois contra um causado por uma falha de Julio Domínguez na defesa.

Suplentes

(46′) O meio-campista entrou no complemento para atuar como pistão no cinturão de campo, apoiando a defesa nas entrelinhas e a progressão ofensiva pela faixa esquerda.

(46′) O avançado jogou atrás do eixo de ataque e proporcionou maior versatilidade que Óliver Torres. Menção especial à luta pela bola contra Domínguez que terminou em gol, graças ao fato de ter deixado Sergio Canales em contra-ataque com Germán Berterame contra o goleiro rival.

(75′) O atacante avançou pela esquerda acompanhado de De la Rosa para provocar o jogo ofensivo.

(87′) O zagueiro entrou para fechar o jogo com as pernas frescas na zona baixa.