Monterrey, com equilíbrio igual ao fechar semifinal em casa

Rayados teve quatro oportunidades para receber o compromisso de devolução na preparação para a final

MONTERREY – A única maneira pela qual Listrado pode chegar à final do Abertura 2024 Será um triunfo sobre Atlético de São Luís na segunda mão das semifinais, que tentará alcançar neste sábado para pender a balança a seu favor, porque teve um equilíbrio equilibrado quando teve que fechar em casa, nessa instância, nos torneios curtos.

Em 22 ocasiões Monterrei Disputou as semifinais deste tipo de competição, em 11 ocasiões ganhou o bilhete na última instância e nas restantes foi superado.

Das oportunidades que tiveram na preparação para a final, em quatro ocasiões tiveram que fechar em casa e o equilíbrio tem sido equilibrado, depois de terem conseguido duas vitórias e em algumas ocasiões terem sido eliminados.

O Monterrey buscará superar o placar geral contra o Atlético de San Luis no BBVA. Imago7

A primeira vez que fecharam a série em seu estádio foi no Torneio Clausura 2016, no qual enfrentou o Américacontra quem perdeu por 1-0 na primeira mão, mas chegou à final na segunda mão ao vencer por 4-2.

A segunda vez que fez isso foi no Apertura 2017, em que venceu o Morelia por 5 a 0 no total e avançou para a última fase, onde perdeu para Tigres.

Listrado mais uma vez chegaram às semifinais do Apertura 2022 para fechar em casa e nessa prova enfrentaram o Pachucacontra quem perdeu na primeira mão por 5-2 e no estádio BBVA não conseguiu dar a volta e terminou com uma derrota por 1-0.

A ocasião mais recente que Monterrei fechado em casa nas semifinais foi no Clausura 2023, em que enfrentou Tigres. Na primeira partida empatou em 1 a 1, mas na segunda partida os gatos venceram como visitantes por 1 a 0 e eliminaram o rival.

Agora o time do Monterrey terá o desafio de conquistar a vitória no estádio do BBVA contra o Atlético de São Luís para conseguir seu ingresso para a final do Apertura 2024.

No jogo de ida, o time de Potosí venceu por 2 a 1 no estádio Alfonso Lastras, agora o time comandado pelo técnico Martin Demichelis É obrigado a vencer por qualquer placar para avançar, pois em caso de empate no placar agregado obterá o passe, tendo ficado melhor colocado na tabela geral durante a fase regular.