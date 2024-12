José Antonio Noriega, presidente esportivo do Rayados, afirmou que César Huerta e Nelson Deossa são “dois nomes interessantes” para possíveis reforços da seleção real

Monterrei está em busca de reforços para o próximo torneio, depois de cair com América na final. Na carteira de possíveis contratos, os Rayados não descartam a chegada do colombiano Nelson Deossa sim César Huerta.

“São dois nomes muito interessantes, que nunca descartaria, são outra realidade. Comparados aos nomes que você me contou, os valores são diferentes. Há uma lista vasta de jogadores, em várias posições, estes dois são jogadores interessantes que não descartaria”, afirmou. José Antonio Noriegapresidente de esportes da Monterrei.

Os Los Rayados vão ao mercado com a missão de trazer pelo menos dois reforços de qualidade. O Monterrey disputa o Mundial de Clubes no próximo semestre e para isso precisa reforçar seu elenco, já que no verão enfrentará clubes como Rio da Prataele Inter de Milão e o Diamantes Vermelhos Urawa do Japão.

Imagem 7

Na abordagem de José Antonio Noriega à mídia, eles não apenas citaram nomes de ‘Chino’ Huerta sim Nelson Deossaele também foi questionado sobre o atacante do River Plate Miguel Borja ou o astro do MLS Columbus Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, ele praticamente os descartou.

“Não se quer que se gere uma expectativa, porque podemos falhar. Todos os clubes têm limites e orçamentos, e nem sempre é possível, estaríamos gerando uma expectativa errada se dermos esses nomes ou dissermos nomes que não são reais. Vamos trazer jogadores profissionais e competitivos que nos ajudarão a continuar crescendo, mas muitas vezes o que falta não é a fama de um nome, mas sim jogadores famintos”, esclareceu Noriega.

No caso de Huertao jogador de futebol não renovou contrato com o Pumas e pode ser dispensado no próximo verão, caso não queira continuar no time universitário.

Por sua vez, Deossa Atualmente, ele disputa a Copa Intercontinental com os Tuzos e eles terão que esperar seu retorno para finalizar as negociações.