Morning Report: Leon Edwards sugere ser a atração principal do UFC Londres em março

Leon Edwards já tem planos para sua primeira luta em 2025.

Durante o evento Matchroom Boxing de sábado na BP Pulse Arena, no reduto de Edwards em Birmingham, Inglaterra, Edwards foi brevemente entrevistado na transmissão e revelou que será a atração principal do UFC Londres em 22 de março.

“Estou de volta em março”, disse Edwards ao DAZN. “Março em Londres, na O2. Estou sendo a atração principal da O2, então estou ansioso por isso, para recuperar meu cinturão e trazê-lo de volta para Birmingham.”

Não está claro se algo está definido para Edwards ou se o ex-campeão meio-médio do UFC está simplesmente declarando sua intenção de participar da luta principal do UFC em Londres. Edwards competiu mais recentemente em julho passado no UFC 304 em Manchester, Inglaterra, onde perdeu o título para Belal Muhammad por decisão unânime.

Antes dessa derrota, “Rocky” estava em uma seqüência de 13 lutas invencíveis que remontava a maio de 2016, incluindo duas vitórias na luta pelo título contra Kamaru Usman. Ele também defendeu com sucesso seu título contra Colby Covington em dezembro de 2023.

Dado que Edwards estava ao lado do ringue para conferir um pouco de boxe, não é surpreendente que ele tenha sido questionado se algum dia ele tentaria uma passagem para o círculo quadrado. De acordo com Edwards, ele já conversou com o presidente do Matchroom Boxing, Eddie Hearn, sobre a possibilidade.

“Cem por cento, eu disse a Eddie antes: ‘Arranje uma briga para mim’”, disse Edwards. “Assistindo essas lutas, vendo o quanto a galera trabalha, adoraria um dia fazer a transição, testar minhas habilidades no boxe. Esperançosamente.”

Estrela. Dakota Ditcheva conquistou a maior vitória de sua carreira contra Taila Santos no Campeonato Mundial PFL de 2024.

Correto. Robert Whittaker acha que Khamzat Chimaev é o próximo candidato a Dricus du Plessis.

Breve. Umar Nurmagomedov está se recuperando de uma fratura no braço e está pronto para enfrentar qualquer um no peso galo.

Avance. Francis Ngannou e PFL querem que Jon Jones lute e estão colocando a bola na quadra do UFC.

Verdadeiro. Dan Hardy acha que a corrida pelo rei dos pesos pesados ​​é uma disputa entre dois homens e Jones não é um deles.

Voltar… Jamahal Hill não gostou das críticas de Jiri Prochazka à luta contra Alex Pereira.

…e adiante. Alex Pereira manda Jamahal Hill relaxar.

Ai. NÃO assista a esta horrível lesão no braço.

Paciência. Kayla Harrison está esperando o momento certo para fazer campanha para a luta de Amanda Nunes.

Vadim Nemkov (17-2, 1NC) vs. Ante Delija (24-6); PFL Champions Series Dubai, 25 de janeiro

Dezembro está chegando!

Faltam apenas dois shows do UFC, incluindo o último pay-per-view de 2024, o UFC 310, neste sábado.

Você foi travesso ou legal este ano? Você conseguiu tudo o que desejava nos esportes de combate ou ficou querendo mais? Ainda dá tempo de fechar o ano com força, então mãos à obra!

