Motocicleta causando perturbação em Penedo é retirada de circulação pela PM

Na noite agitada da véspera de Natal, uma motocicleta que estava perturbando a paz das ruas de Penedo com seu barulho excessivo foi abordada e apreendida pela equipe RP1 da Polícia Militar. O veículo, que circulava sem placa e com o escapamento removido, foi detido por estar causando perturbação sonora significativa.

Segundo informações da polícia, o condutor, que não possuía habilitação, foi surpreendido pelas forças de segurança. A motocicleta, além de ser um incômodo pela ausência de escapamento, também estava em desacordo com as normas de trânsito por não possuir placa de identificação.

A RP1 tomou todas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a apreensão do veículo, a autuação do condutor por diversas infrações de trânsito, e a condução do mesmo para a delegacia local. As infrações envolvem condução sem CNH, veículo sem placa e a poluição sonora proveniente do escapamento adulterado.

Fonte: Informações fornecidas pela Polícia Militar de Alagoas – RP1.