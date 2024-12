MrBeast muda para Twitch por um dia para a estreia dos Beast Games

Óm dos grandes projetos anunciados este ano no mundo da criação de conteúdo é o nascimento do Jogos de Bestas. O popular YouTuber americano MrBeast anunciou o nascimento deste programa em colaboração com Amazon Prime Video e no qual serão distribuídos US$ 5 milhões em prêmios.

Cristiano Ronaldo perde um desafio de futebol contra um torcedor e custa um milhão de dólares ao MrBeastMRBEAST

Esta nova competição é provavelmente a maior aventura em que MrBeast já se envolveu, e isso quer dizer alguma coisa, visto que ele conquistou mais de 300 milhões de inscritos graças aos seus vídeos. Mesmo com tudo isso, esta competição levará tudo o que foi feito anteriormente a outro nível ainda mais incrível.

O nível de detalhe é tal que inclusive foi criada uma cidade do zero única e exclusivamente para o programa. Possui inúmeros detalhes como pavilhões para os participantes dormirem, uma quadra de basquete, um campo de futebol e muitas outras construções para a realização dos testes.

É claro que isso não foi uma coisa barata de se fazer, pois O próprio MrBeast admitiu que eles investiram US$ 40 milhões para tornar isso possível. Este é um número tremendo que prova o compromisso total que tanto ele como Vídeo Amazon Prime estão fazendo para esta competição.

MrBeast muda-se para Twitch para a estreia dos Beast Games

Muita gente já está ansiosa para ver este novo programa e descobrir todas as provas que os mil participantes terão de enfrentar para tentar ganhar o prémio final. Infelizmente, também houve vários que não conseguiriam fazê-lo porque não tinham o Amazon Prime Video.

Como todos sabemos, a plataforma de streaming Prime Video é um serviço pago, então, a menos que você tenha uma assinatura, você não poderá acessar seu conteúdo, incluindo os Jogos da Besta. Isto é o que todos pensávamos, mas as últimas notícias finalmente nos dizem o contrário.

Outro detalhe importante é que A Amazon também possui a plataforma ao vivo Twitch. Como estratégia de marketing, eles decidiram que MrBeast, em colaboração com outro criador de conteúdo chamado Jynxzi, poderá realizar uma ‘festa de observação’ para comemorar esta estreia.

Isso significa que o YouTuber americano mudará para o Twitch por um dia para transmitir a estreia dos Beast Games de forma totalmente gratuita para que todos possam se divertir. Além disso, ao longo do dia você poderá obtenha recompensas enquanto assiste à categoria Beast Games na plataforma roxa.

Quando será lançada a competição Beast Games, MrBeast e Amazon Prime Video?

O tão esperado dia do Beast Games está cada vez mais perto. A data marcada para isso é esta quinta-feira, 19 de dezembro, então os nervos certamente estarão aumentando para MrBeast e todos os seus seguidores, que mal podem esperar para ver o que surpreende desta vez o criador do conteúdo.

Quanto a onde assistir ao show, como mencionamos haverá duas possibilidades. Por um lado, estará o Amazon Prime Video, onde estarão disponíveis todos os episódios do programa e você pode assisti-los quando quiser. Por outro lado, você também pode curtir o primeiro episódio no canal Twitch de MrBeast.