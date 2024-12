Mulher do colapso infantil viral do Walmart diz que a menina precisa de ajuda, não é uma criança mimada

A mulher que tentou acalmar a menina jogando comida dentro de um Walmart em um vídeo viral diz que a criança ficou com medo porque foi separada da família.

Âmbar Gregório é a mulher de roupa preta que aparece no local e tenta acalmar a menina enquanto ela joga e pisa em pacotes de comida dentro da loja.

Amber diz que a garota do vídeo não é uma criança mimada tendo um acesso de raiva… em vez disso, ela diz que a garota é uma criança não-verbal e neurodivergente que estava com medo de ficar sozinha na loja.

Amber diz que tem um filho neurodivergente, então ela tem experiência e treinamento com esse tipo de coisa… e ela diz que as pessoas que dizem que a menina precisa de uma surra como punição não têm ideia do que estão falando aqui.