Mundial de Clubes 2025: acompanhe o sorteio ao vivo

O sorteio do Copa do Mundo de Clubes 2025 acontecerá nesta quinta-feira em Miami, que também receberá a partida de abertura do torneio, no dia 15 de junho.

O sorteio resultará em 8 grupos nos quais equipes da mesma confederação não poderão coincidir, exceto no caso do Uefaque pode ter dois clubes.

A primeira edição do novo Copa do Mundo de Clubes da FIFA Será disputado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho de 2025 e contará com a participação de 32 times dos cinco continentes. No total, 63 jogos serão disputados em 12 locais diferentes.