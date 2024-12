Musk e Ramaswamy defendem vistos de trabalhadores estrangeiros, provocando reação do MAGA

CNN

Postagens nas redes sociais de Elon Musk e Vivek Ramaswamy defendendo a expansão do programa de vistos para trabalhadores altamente qualificados desencadearam um debate entre os apoiadores do presidente eleito Donald Trump sobre como o programa deveria se encaixar na agressiva agenda de imigração do novo governo.

Musk e Ramaswamy, que Trump escolheu para liderar o seu Departamento de Eficiência Governamental, defenderam empresas que utilizam trabalhadores com vistos H-1B, argumentando que as empresas de tecnologia – incluindo as de propriedade de Musk – dependem de trabalhadores estrangeiros para operar. Mas a sua mensagem irritou alguns dos mais leais defensores de Trump, que esperam que a sua administração reprima a imigração e promova o trabalho americano.

Trump restringiu o acesso a vistos de trabalhadores estrangeiros durante o seu primeiro mandato e direcionou o programa H-1B em comentários anteriores. Mas durante a campanha de 2024, Trump sinalizou abertura para conceder estatuto legal a alguns trabalhadores nascidos no estrangeiro, caso se formassem numa universidade dos EUA.

Em uma postagem nas redes sociais na quarta-feira, Musk disse que as empresas de tecnologia dos EUA precisam “dobrar” a quantidade de engenheiros que trabalham nos Estados Unidos hoje e comparou os benefícios do programa a uma equipe esportiva profissional que recruta os melhores talentos de todo o mundo.

“Se você quer que sua EQUIPE ganhe o campeonato, você precisa recrutar os melhores talentos onde quer que estejam. Isso permite que toda a EQUIPE vença”, escreveu Musk no X.

“Refiro-me a trazer através da imigração legal cerca de 0,1% dos melhores talentos de engenharia como sendo essencial para a América continuar a vencer”, escreveu Musk num outro post na quinta-feira. “Pensar na América como uma equipe esportiva profissional que vem vencendo há muito tempo e quer continuar vencendo é a construção mental correta.”

Ramaswamy, um cidadão americano de primeira geração cujos pais imigraram da Índia, concordou com Musk ao defender as empresas que buscam mão de obra fora dos EUA, argumentando que as empresas de tecnologia contratam engenheiros que nasceram fora dos EUA ou nascidos de imigrantes americanos porque “a cultura americana venera mediocridade acima da excelência”, citando retratos de estudantes inteligentes em seriados de TV “Boy Meets World”, “Saved By The Bell” e “Family Matters” como evidência.

“Nossa cultura americana venerou a mediocridade em detrimento da excelência por muito tempo (pelo menos desde os anos 90 e provavelmente por mais tempo). Isso não começa na faculdade, começa JOVEM”, escreveu ele na quinta-feira. “Uma cultura que celebra a rainha do baile em vez do campeão da olimpíada de matemática, ou o atleta em vez do orador da turma, não produzirá os melhores engenheiros.”

O apoio aos trabalhadores estrangeiros provocou ataques de apoiantes do MAGA que estão preocupados que uma expansão do programa H-1B possa minar o seu desejo de ver a imigração restringida sob a administração de Trump. Apoiadores leais de Trump, como a ativista de extrema direita Laura Loomer, a analista conservadora Ann Coulter e o ex-deputado Matt Gaetz criticaram os dois empreendedores de tecnologia por sua posição.

“Demos as boas-vindas aos irmãos da tecnologia quando eles vieram correndo em nossa direção para evitar que o professor da 3ª série escolhesse o gênero de seus filhos – e o óbvio declínio econômico de Biden/Harris”, escreveu Gaetz em uma postagem nas redes sociais na quinta-feira. “Não pedimos a eles que elaborassem uma política de imigração.”

Os comentários de Musk e Ramaswamy também atraíram a condenação da ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, que respondeu à postagem de Ramaswamy apelando à nova administração para priorizar os trabalhadores americanos em detrimento dos trabalhadores estrangeiros.

“Não há nada de errado com os trabalhadores americanos ou com a cultura americana. Basta olhar para a fronteira e ver quantos querem o que temos. Deveríamos investir e priorizar os americanos, não os trabalhadores estrangeiros”, escreveu Haley na quinta-feira.

O programa de vistos H-1B permite que 65.000 trabalhadores altamente qualificados imigrem para os EUA todos os anos para preencher um emprego específico e concede outros 20.000 vistos a esses trabalhadores que tenham recebido um diploma avançado nos EUA. Os economistas argumentam que o programa permite às empresas norte-americanas manter a competitividade e fazer crescer os seus negócios, criando mais empregos nos EUA. O programa está frequentemente associado ao setor tecnológico, onde as empresas têm uma grande procura de trabalhadores especializados. Musk já havia dito que imigrou para os EUA pela primeira vez com um visto H1-B.

Trump já se opôs aos vistos H-1B, criticando-os duramente durante a sua primeira campanha presidencial como veículo de “abuso”. Numa declaração de 2016, Trump atacou o programa H-1B como um método para as empresas norte-americanas trazerem trabalhadores estrangeiros para o país “com o propósito explícito de substituir trabalhadores americanos com salários mais baixos”.

Em 2020, Trump restringiu o acesso aos vistos H-1B em várias ocasiões, parte do esforço da administração para conter a imigração legal e, ao mesmo tempo, responder às mudanças nas condições económicas provocadas pela pandemia de Covid-19.

Mas na sua mais recente campanha presidencial, Trump pareceu mais tolerante com estrangeiros altamente qualificados que vêm trabalhar nos EUA. Numa entrevista em podcast em junho, Trump disse que deseja conceder residência permanente a qualquer estrangeiro que se forme nos EUA.

“O que eu quero fazer, e o que farei é: você se forma em uma faculdade, acho que deveria obter automaticamente, como parte do seu diploma, um green card para poder permanecer neste país”, disse Trump no Twitter. Podcast “Tudo incluído”.

O confronto de Musk com membros da base de Trump sobre a questão dos vistos marca outro capítulo na crescente influência do bilionário da tecnologia na órbita do presidente eleito. Depois de Musk ter liderado a oposição a um projecto de lei de financiamento governamental bipartidário que acabou por ser rejeitado quando Trump se manifestou contra ele, os democratas começaram a rotular ironicamente o magnata da tecnologia de “Presidente Musk” para sugerir a Musk que ditasse os seus objectivos políticos a Trump. Durante comentários em uma reunião de ativistas conservadores no Arizona no domingo, Trump rejeitou os ataques dos democratas.

“Não, ele não está assumindo a presidência. Gosto de ter pessoas inteligentes”, disse ele. “Eles estão em um novo ritmo. ‘Rússia, Rússia, Rússia’, ‘Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia’, todas as diferentes farsas. A nova é ‘O presidente Trump cedeu a presidência a Elon Musk’. Não, não, isso não está acontecendo.”