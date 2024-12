CNN

Um órgão de fiscalização do Departamento de Justiça descobriu que não havia funcionários disfarçados do FBI no Capitólio dos EUA durante o motim de 6 de janeiro de 2021, rejeitando especulações de aliados do presidente eleito Donald Trump, que durante anos sugeriram que a violência daquele dia foi provocada por agentes federais. .

O inspetor-geral do DOJ disse na quinta-feira que, embora nenhum agente secreto estivesse no comício, 26 fontes humanas confidenciais – ou informantes pagos do FBI – estavam em Washington naquele dia, nenhuma das quais estava autorizada a infringir a lei ou encorajar outros a fazê-lo.

As descobertas fazem parte de um relatório há muito aguardado sobre os preparativos do FBI antes do ataque de 2021 por parte dos apoiadores de Trump que tentavam impedir a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

O inspetor-geral também descobriu que o FBI não consultou todos os seus escritórios locais em busca de informações de informantes que poderiam ter ajudado a Polícia do Capitólio dos EUA e outras agências de aplicação da lei a se prepararem melhor para os protestos daquele dia. E depois do motim, diz o relatório, o FBI disse erradamente ao Congresso que tinha ordenado aos escritórios locais que interrogassem os seus informadores em busca de informações sobre ameaças relacionadas com o 6 de Janeiro.

Essa imprecisão não foi intencional, concluiu o inspetor-geral.

Os legisladores do Partido Republicano, os aliados de Trump e alguns que enfrentam acusações criminais devido às suas alegadas ações naquele dia alegaram que os responsáveis ​​​​pela aplicação da lei estragaram a sua partilha de inteligência ou até usaram informantes pagos para provocar uma manifestação que de outra forma seria pacífica e criar propositadamente a insurreição violenta.

Dos 26 informantes que estavam em Washington, DC, naquele dia, três foram especificamente incumbidos pelo FBI de relatar casos específicos de terrorismo doméstico que possam comparecer aos comícios de 6 de janeiro, diz o relatório. Um desses informantes entrou no próprio Capitólio, enquanto os outros dois permaneceram do lado de fora.

Os outros 23 foram para Washington por conta própria e não foram incumbidos do FBI, afirma o relatório do IG. Desses 23, três informantes entraram no Capitólio durante o motim e outros 11 entraram no local. Os nove informantes restantes que participaram dos eventos no dia 6 de janeiro não infringiram a lei.

Nenhum informante foi acusado criminalmente, disse o inspetor-geral.

Os republicanos no Capitólio entraram em confronto repetido com altos funcionários do Departamento de Justiça e do FBI por causa do motim, principalmente por causa de sugestões de que informantes do FBI ajudaram a instigar o ataque.

Alguns legisladores, como o deputado Clay Higgins da Louisiana, promoveram teorias infundadas de que agentes federais fingindo ser apoiantes de Trump enganaram as pessoas para que cometessem violência popular (Higgins sugeriu uma vez que os “autocarros fantasmas” levavam provocadores para Washington). Outros republicanos, como o deputado Thomas Massie do Kentucky, pediram especificamente ao inspetor-geral que incluísse informações sobre como informantes pagos foram usados ​​durante o motim.

O FBI não negou que fontes humanas confidenciais estiveram presentes no Capitólio naquele dia, e algumas até testemunharam publicamente em julgamentos criminais relacionados com tumultos. Mas o diretor do FBI, Christopher Wray, rejeitou categoricamente a alegação de que a agência orquestrou a violência.

“Se você está perguntando se a violência no Capitólio em 6 de janeiro fez parte de alguma operação orquestrada por fontes e/ou agentes do FBI, a resposta é enfaticamente não”, disse Wray aos membros do Congresso em novembro passado. “Isto não é violência orquestrada por fontes ou agentes do FBI.”

Essas teorias também têm apoio público. Uma sondagem no início deste ano revelou que surpreendentes 25% dos americanos dizem que é “provavelmente” ou “definitivamente” verdade que o FBI instigou os motins.