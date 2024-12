O 2024 de Messi, uma batalha contra o tempo

Lionel Messi Ele enfrentou pela direita, acelerou e desacelerou à vontade, enganou a tentativa de Josko Gvardiol de detê-lo e entregou o gol para Julián Álvarez. Faltavam 25 minutos para o segundo tempo da semifinal da Copa do Mundo do Catar 2022, entre Argentina e Croácia. A equipe de Scaloni selou, com aquela joia, a vitória por 3 a 0. Messi tinha 35 anos; Gvardiol, 20. O capitão argentino desafiou o tempo em uma batalha desigual. E ele o derrotou.

“Viva o futebol, viva o Messi. Maravilhoso Arlequim, servo da arte do futebol, mímico incrível. Com um só gesto é capaz de mostrar a beleza do esporte. Eterno Aladdin do futebol”, disse Víctor Hugo Morales, invadido por euforia no estádio Lusail. Cinco dias depois, Lionel marcou dois gols e seu pênalti na final contra a França.

Lionel Messi 2024: campeão da Copa América e MVP da MLS. ESPN.com

Menos de dois anos após o auge da felicidade em sua carreira, Messi reconsagrou-se com o Seleção Argentina: conquistou sua segunda Copa Américaembora sem o protagonismo em 2022 e praticamente toda a carreira. Na verdade, uma lesão no tornozelo direito o tirou de campo aos 21 minutos do segundo tempo da final contra a Colômbia. Sofreu por fora e depois comemorou mais um título.

Em 2024, Messi Ele também obteve reconhecimento individual: foi eleito MVP da MLS em sua segunda temporada com Inter Miamio primeiro a ser contestado integralmente. Ele ainda é valioso aos 37 anos, embora, claro, seja muito menos importante do que outros prêmios que acumulou em sua carreira, como as oito Bolas de Ouro, a última em 2023, justamente graças ao seu grande desempenho no Mundial. Xícara. Ou os três The Best of FIFA como melhor jogador do mundo, prémio em que este ano ficou na sexta posição.

O detalhe do 2024 de Lionel Messi na Seleção Argentina e no Inter Miami. ESPN.com

Estatísticas de Messi em 2024 Eles não indicam que sua carreira esteja próxima do fim: Ele marcou 23 gols em 25 jogos pelo Inter Miami e 6 em 11 jogos pela Seleção Argentina.. Porém, não tem o peso dos 21 da última campanha europeia pelo PSG em 2022/2023 ou dos 17 da Argentina em 2022, tendo como bandeira os 7 do Mundial.

O que indica que o fim se aproxima é a forma como Leão joga, pois ao nível mais exigente desempenha outro papel, mais ponderado e menos dinâmico, mais perspicaz e menos participativo. A experiência e a inteligência já se destacam da explosão e da improvisação. Pode ser precipitado dizer isso porque Messi Ele é, pelo menos, o melhor jogador do século. Mas ninguém joga ou fica no topo para sempre.

A Copa América, mais um título de Messi com a Seleção Argentina

“É isso, é isso”, disse Messi à família no meio da comemoração pela conquista da Copa do Mundo. Lá, sem ser explícito ou talvez sem saber, tomou a decisão de encerrar a carreira no mais alto nível competitivo do futebol europeu para ganhar tranquilidade com a mudança para Miami. Lá também ele alcançou a glória máxima adiada e nada poderia ser melhor do ponto de vista esportivo. Messi levantou a Copa em sua quinta Copa do Mundo e outro caminho começaria.

Messi conquistou sua segunda Copa América em 2024. EFE

Embora esta nova jornada tivesse mais alegrias para oferecer. A Copa América Estados Unidos 2024 Foi a defesa do título obtido em 2021 no Brasil. Também o do adeus a Ángel Di María da Seleção Nacional, sete meses mais nova que o capitão, mas não a de Messi, que, sem garantir presença no próximo Mundial, também não pôs fim.

Leo disputou todos os minutos dos dois primeiros jogos do torneio e, com a classificação garantida pelas vitórias sobre Canadá e Chile, descansou contra o Peru. Ele chegou à partida das quartas de final contra o Equador com desconforto no adutor direito, teve pouca influência no desenvolvimento do jogo e errou o pênalti na definição com um chute suave que acertou a trave. As defesas de Dibu Martínez resolveram o problema. Na semifinal contra o Canadá ele marcou seu único gol no torneio para selar o 2 a 0 após assistência de Enzo Fernández. E sofreu na final: levou uma pancada no tornozelo direito perto do final do primeiro tempo e embora tenha saído para jogar o segundo tempo, precisou ser substituído e, em meio às lágrimas, viu a vitória dos companheiros. .

Os títulos que lhe foram negados durante grande parte da carreira na Seleção Nacional Chegaram todos juntos na reta final: uma Copa do Mundo, duas Copa América e a Finalísima.

Além dos troféus coletivos e individuais, a contribuição de Messi Mudou visivelmente entre o título do Catar e o título dos Estados Unidos. O capitão teve menos bola, chutou menos o gol e marcou menos gols. O que se espera de qualquer pessoa nessa idade, mesmo o melhor.

Os chutes a gol de Messi nos dois últimos torneios oficiais com a Seleção Argentina ESPN.com

A influência de Messi nos dois últimos torneios importantes da Seleção Argentina ESPN.com/Trumedia

Os três gols contra a Bolívia nas Eliminatórias

Apesar da queda na voracidade de pontuação, Messi Ele deixou claro que, se tiver oportunidades, não as deixará passar.

Em 15 de outubro, Argentina venceu a Bolívia por 6 a 0 no Monumental pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. E Leo foi expulso com um hat-trick: Abriu o placar aos 19 minutos, auxiliado por Lautaro Martínez, e em uma explosão perto do final da partida (84 e 86 minutos) marcou o quinto e o sexto gols da partida após as eliminatórias de Exequiel Palacios e Nico Paz, estreante no selecionado e 17 anos mais nova que Messi.

Essa foi a noite mais brilhante do craque argentino em 2024 com a Seleção Nacional.

MLS MVP, um prêmio insuficiente

Um dos recursos excelentes de MessiAlém de seu talento, ela sempre foi a competitividade. Desde que disputou sua primeira partida como profissional até hoje, Leo tinha um objetivo principal: vencer. E no Inter Miami não conseguiu, já que o time comandado por Gerardo Martino, que conquistou o Supporters’ Shield por ser o melhor da temporada regular, foi eliminado na primeira rodada dos playoffs.

É por isso, o prêmio de melhor jogador da MLS de 2024 que foi entregue a Messi no dia 6 de dezembro Tinha pouco gosto. Ele queria, e quer, ser campeão.

Ele tentará mais uma vez, agora com o amigo e ex-companheiro Javier Mascherano como diretor técnico.

Messi jogará na Copa do Mundo de 2026?

Toda vez Messi Eles perguntaram se ele iria jogar Copa do Mundo 2026Leo fez o que fez tantas vezes: driblou.

“Eu não estaria em uma Copa do Mundo simplesmente dizendo que estive em seis Copas do Mundo. Se eu chegar bem e tudo der certo para que eu possa estar lá, perfeito. Mas não estar lá por estar lá”, disse. em entrevista exclusiva à ESPN antes da última Copa América.

“Enquanto estiver bem fisicamente, posso continuar a jogar ao mais alto nível e ajudar os meus companheiros, gostaria de continuar lá”, acrescentou o capitão. E concluiu: “Não tenho necessidade nem pressa em me comprometer”.

Messi vai passo a passo, dia a dia, mês a mês. Sabe que não será fácil, aos 39 anos, chegar ao nível que deseja.

O competitivo 2024 acabou para Messi e a temporada 2025 aguarda, pacientemente, a sua vez.

Então chegará outro final de ano, um novo equilíbrio e a Copa do Mundo estará no horizonte.

O tempo avança novamente.