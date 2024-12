O acordo de Mike Johnson com os democratas desperta raiva entre os republicanos à medida que os negociadores se aproximam do plano de financiamento do governo

Washington

CNN

–



O acordo do presidente da Câmara, Mike Johnson, no final de dezembro com os democratas, está despertando intensa raiva em sua conferência republicana, poucos dias antes do prazo final para gastos do governo e semanas antes da votação crucial que o republicano da Louisiana precisa vencer para manter seu martelo.

Os detalhes do acordo de gastos ainda estão em segredo, mas vários conservadores da Câmara disseram na terça-feira temer que Johnson e os negociadores do Partido Republicano tenham cedido muitas demandas democratas – resultando no tipo de pacote massivo de final de ano que Johnson prometeu evitar.

“É um incêndio total no lixo”, disse o deputado republicano Eric Burlison, do Missouri, expressando suas frustrações com Johnson, a quem ele não se comprometeria a apoiar em janeiro.

A sua raiva é em grande parte simbólica, uma vez que a maioria desses conservadores se opõe rotineiramente a acordos de gastos no plenário. Mas os conservadores estão a enviar um alerta antecipado a Johnson, sugerindo que a luta pelo financiamento desta semana poderá determinar o destino do presidente da Câmara na votação da liderança.

“Veremos. Tudo tem consequências”, disse o deputado Ralph Norman, da Carolina do Sul, quando questionado se a lei de financiamento teria impacto no seu apoio a Johnson no próximo mês.

Nos últimos dias, Johnson e seus aliados passaram horas tentando manter os conservadores ao seu lado enquanto as negociações continuavam. Johnson conversou com o House Freedom Caucus em sua reunião semanal na noite de segunda-feira, enquanto detalhava algumas das conversas sobre gastos e trabalhava para evitar uma rebelião conservadora.

O deputado Byron Donalds, que participou dessa reunião, disse que os membros ainda querem ver o texto do acordo: “Temos muitas perguntas”.

“Em um acordo assim, a pergunta número um é: ‘O que o outro lado conseguiu?’”, disse Donalds.

Foi alcançado um acordo de princípio, mas os apropriadores ainda estão a finalizar o texto final.

Assessores familiarizados com as conversações dizem à CNN que ainda há uma disputa sobre a ajuda aos agricultores, uma vez que os republicanos estão desesperados para incluir os fundos adicionais no acordo de despesas de fim de ano e os democratas continuam a fazer exigências em troca. Esta questão incomodou os negociadores no fim de semana e ainda não foi resolvida, disseram três fontes à CNN na manhã de terça-feira.

Tanto Johnson quanto o líder republicano Steve Scalise sinalizaram que o texto seria divulgado na noite de segunda-feira, mas na manhã de terça-feira, os pontos críticos permanecem, e um assessor democrata disse à CNN que há outras questões pendentes que não podem ser resolvidas até que a ajuda agrícola seja descobri.

A ajuda aos agricultores é diferente do pacote de ajuda a catástrofes que se espera que seja incluído neste projecto de lei. Esse pacote de ajuda a catástrofes, dizem as fontes, está praticamente concluído e totalizará apenas 100 mil milhões de dólares.