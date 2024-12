O advogado dos acusadores de Diddy compara Diddy a Harvey Weinstein, ambos têm ‘padrões’ de abuso

Thomas Giuffra o advogado de três homens anônimos que acusaram Diddy de sodomizá-los, diz que Diddy é muito parecido com outro jogador poderoso de Hollywood caído – HarveyWeinstein .

TMZ. com

Como você sabe… Diddy está preso no MDC Brooklyn – preparando-se para seu julgamento em maio próximo. Ele é enfrentando acusações de extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolverem na prostituição.

Muitas pessoas entraram com ações civis contra Diddy – incluindo esses três homens que optaram por entrar com a ação anonimamente – cada um alegando que acordaram com Diddy os sodomizando.