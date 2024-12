O advogado dos irmãos Menendez afirma que o novo promotor Hochman é tendencioso contra eles

Um dos advogados de Érico dar Lyle Menéndez diz que a caligrafia já está na parede com o novo promotor distrital do condado de LA … e a escrita que ele viu causa preconceito contra os irmãos.

Bryan Freedman escreveu um e-mail contundente para o novo promotor Nathan Hochmanconvocando-o para uma reunião com apenas um membro da família Menendez… aquele que deixou registrado que chamou os dois homens de assassinos de sangue frio e defendeu que eles apodrecessem na prisão.

Freedman escreveu: “Nathan, como mencionei a você no dia seguinte à eleição… Represento mais de 20 familiares de José dar Kitty Menéndez … No entanto, existe a preocupação de que o seu processo de recolha de informações das vítimas tenha sido injusto.”

Então Freedman diminui o boom… “em vez de querer se encontrar com os familiares das vítimas que podem compartilhar suas próprias experiências pessoais de anos assistindo e falando diretamente com Lyle e Erik, você escolheu se encontrar com Milton Andersono advogado primeiro… Isso não faz sentido para o meu cliente.”

Freedman continua citando alegações que vários membros da família fizeram contra Anderson, mas ainda mais significativamente, o advogado diz: “Eu pensei que quando você estivesse pronto para se encontrar ou conversar com as vítimas, você gostaria de conhecer ou ouvir as vítimas que conheciam Lyle e Erik foram os melhores nos últimos 30 anos de encarceramento. Em vez de isso acontecer, fiquei muito surpreso ao ler que você havia falado com o advogado que representava o único membro da família com quem não interagiu. Erik e Lyle ao longo destes últimos 30 anos.”

Ele continuou… “Anderson não tem conhecimento pessoal de como Lyle e Erik se comportaram enquanto estavam encarcerados, nem pode opinar sobre se eles são uma ameaça à sociedade, uma vez que não interagiu com eles de forma alguma.”

E com o seguinte começa a guerra… “Foi Kathy Cady (advogado de Anderson) com quem você se encontrou em nome de Milton Anderson? Em caso afirmativo, como foi organizado o encontro com Kathy Cady? Ela apoiou sua campanha para o cargo? O apoio dela à sua campanha ou o fato de ela ter escrito um artigo de opinião publicado deram a Milton Anderson alguma vantagem para que seu advogado se reunisse com você?

O novo promotor substituiu os dois promotores adjuntos no caso… ambos apoiaram a nova condenação de Erik e Lyle, o que poderia ter levado à sua libertação.

Uma audiência está marcada para o próximo mês, onde Marcos Geragosoutro advogado de Erik e Lyle, não só pedirá uma nova sentença, mas também que o condenação será alterada de homicídio para homicídio culposo com base em novas evidências de que José Menéndez molestou seus filhos e em erros no segundo julgamento que levaram à sua condenação



