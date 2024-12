O congressista Tim Burchett diz que os EUA precisam começar a derrubar drones não autorizados

Congressista Tim Burchett quer que o governo dos EUA intensifique as opções militares contra os drones… dizendo que quer ver algumas das naves disparadas do céu.

Um fotógrafo conversou com o representante do Tennessee na quinta-feira… e Burchett disse a ele que o governo dos Estados Unidos está sendo testado por forças externas – e o governo está falhando no teste.

Burchett nos diz que o governo está muito confortável levantando as mãos e dizendo que não tem ideia do que são os drones ou de quem os pilota… aparentemente referindo-se ao conselheiro de comunicações de segurança nacional da Casa Branca John Kirby admitindo que não foram capazes de corroborar quaisquer avistamentos de supostos drones sobre Nova Jersey.

Burchett acrescenta que está frustrado com as audiências e que quer ação… dizendo que quer que os drones sejam abatidos imediatamente – e faz referência ao balão chinês de alta altitude que chamou a atenção do país no ano passado.