O czar da fronteira de Trump diz que precisará de financiamento e de pelo menos 100 mil leitos para executar planos de deportação

Tom Homan, que Donald Trump escolheu como o “czar da fronteira” da sua nova administração, disse na noite de quarta-feira que estão em curso planos para deportar imigrantes indocumentados em grande escala e que precisará de financiamento do Congresso para o fazer.

Numa entrevista com Kaitlan Collins da CNN, ele disse que precisará de um mínimo de 100.000 leitos para deter imigrantes indocumentados – mais do que duplicando os 40.000 leitos de detenção para os quais o ICE é atualmente financiado – e precisa de mais agentes de Imigração e Alfândega para executar a tarefa do presidente. planos de deportação em massa dos eleitos.

“Tudo depende do financiamento que recebo do Congresso”, disse Homan no “The Source”, acrescentando que ainda não tem a certeza de quanto financiamento adicional a administração de Trump irá procurar da Câmara e do Senado, liderados pelos republicanos.

Homan também disse que pediria ajuda aos militares para transportar migrantes.

“Eles não vão prender pessoas, mas podem ser um multiplicador de força ao fazer coisas que precisamos fazer e que não exigem distintivo e arma”, disse ele.

O presidente eleito anunciou no mês passado que Homan, um veterano na aplicação da lei de imigração que serviu sob a administração Obama e como diretor interino de Imigração e Fiscalização Aduaneira na primeira administração de Trump, seria o “czar da fronteira” na sua próxima Casa Branca.

Trump disse no Truth Social que Homan será “responsável pelas fronteiras da nossa nação (‘O Czar das Fronteiras’), incluindo, mas não limitado a, a fronteira sul, a fronteira norte, toda a segurança marítima e aérea”.

Homan disse que “ainda está trabalhando” no plano do governo Trump para cumprir as promessas de deportação do presidente eleito.

“Estaremos prontos para lançar no dia da inauguração”, disse ele.

Homan disse que a administração Trump priorizará a deportação de criminosos, membros de gangues e fugitivos.

Ele não especificou quantos imigrantes indocumentados espera ver deportados até o final dos próximos quatro anos de mandato de Trump.

“Eu não tenho um número. Queremos prender o maior número possível de pessoas que estão ilegalmente no país”, disse Homan. “Se você está aqui ilegalmente, você não está fora de questão. É uma violação da lei; é crime entrar ilegalmente neste país.”

Homan disse que os planos de deportação de Trump incluem a remoção de pais indocumentados cujos filhos são cidadãos dos Estados Unidos.

O que acontece com essas crianças, disse ele, é “a decisão dos pais”.

“O filho pode ficar e viver com um familiar, pode ficar com o outro progenitor ou pode levá-lo consigo. Não deportamos cidadãos dos EUA. Mas eles se colocaram nessa posição; nós não fizemos isso”, disse Homan. “O resultado final é que ter um filho neste país não o torna imune às nossas leis.”

Homan também disse que a administração Trump iria trazer de volta as operações de imigração em massa nos locais de trabalho – um desenvolvimento potencialmente significativo para algumas indústrias que dependem do trabalho de imigrantes indocumentados. O presidente Joe Biden encerrou essas operações, concentrando-se em vez disso nos empregadores que exploram esses trabalhadores.

“A fiscalização no local de trabalho está voltando em grande escala”, disse ele. Durante o primeiro mandato de Trump, o ICE realizou essas operações, resultando na prisão de centenas de trabalhadores indocumentados.

As cidades lideradas pelos democratas que limitam ou proíbem a cooperação com o governo federal na aplicação da lei de imigração, disse Homan, limitarão a capacidade do ICE de deportar criminosos e forçarão os agentes de imigração a entrar em bairros onde, segundo ele, os agentes acabarão por encontrar e prender mais imigrantes indocumentados.

Stephen Miller, um assessor de longa data de Trump e impulsionador de políticas de imigração linha-dura, que deverá ser vice-chefe de gabinete de políticas de Trump na Casa Branca, disse na Fox News este mês que Trump implementará “a maior operação de deportação da história americana”.

Homan disse a Collins que “não há luz do dia” entre ele e Miller.

“O número alvo é prender tantas pessoas quanto pudermos prender com os recursos que tenho”, disse Homan. “Essa operação não vai parar. Temos quatro anos para continuar esta operação. … Se você está ilegalmente no país, você tem um problema.”

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Priscilla Alvarez da CNN contribuiu para este relatório.