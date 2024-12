O ex-integrante da NBA Adrian Wojnarowski revela diagnóstico de câncer de próstata

Adrian Wojnarowski ex-extraordinário membro da NBA, acaba de revelar que foi diagnosticado com câncer de próstata.

Woj – que passou mais de duas décadas como uma das pessoas mais conectadas da NBA – compartilhou a notícia durante um entrevista com a Sports Illustrated Chris Mannix dizendo que soube do diagnóstico em fevereiro, depois que um exame de sangue durante um exame físico de rotina mostrou que seus níveis de PSA (antígeno específico da próstata) estavam elevados.

Embora Woj soubesse do diagnóstico antes de se aposentar da ESPN, ele diz que esse não foi o motivo de sua saída. Na verdade, AW diz que simplesmente não queria mais fazer o trabalho, especialmente depois que seu amigo e colega de longa data Chris Mortensen morreu de câncer na garganta no início do ano.