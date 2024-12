O ex-presidente Bill Clinton está no hospital após desenvolver febre, disse o porta-voz

CNN

O ex-presidente Bill Clinton foi internado na tarde de segunda-feira no Centro Médico da Universidade de Georgetown, em Washington, DC, onde está sendo submetido a testes e observação após desenvolver febre, disse seu porta-voz à CNN.

“O presidente está bem”, disse Angel Urena, vice-chefe de gabinete de Clinton, à CNN em entrevista, acrescentando que o ex-presidente espera estar em casa no Natal. “Ele continua de bom humor e aprecia profundamente o excelente atendimento que está recebendo.”

Clinton, de 78 anos, estava em sua casa em Washington quando foi levado ao hospital.

O ex-presidente passou por uma cirurgia cardíaca quádrupla em 2004 e teve dois stents inseridos para abrir uma artéria em 2010. Ele foi hospitalizado em 2021 por causa de uma infecção que se espalhou para sua corrente sanguínea.

Clinton esteve ativo na campanha neste outono e manteve uma agenda de viagens robusta desde a eleição com o lançamento de seu novo livro, “Citizen: My Life After the White House”.

