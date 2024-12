O melhor estilo de Taylor Swift em homenagem ao seu 35º aniversário

Taylor Swift pode estar se sentindo com 35 anos hoje, mas ela provou ao longo dos anos que nunca sairá do “estilo”.

Então, em homenagem ao aniversário marcante da estrela pop, achamos certo reviver algumas de suas melhores épocas. Quer você seja um fã de sua era country ou de sua vibração de “Reputation” de garota má, Taylor sempre trouxe isso para o tapete vermelho e seus vários shows.

Na verdade, no ano passado, Taylor abalou as coisas várias vezes para sua turnê recorde “Eras”… muitas vezes trocando suas fantasias por looks atualizados de cair o queixo.

No entanto, Taylor oficialmente encerrou sua turnê global semana passada, onde ela encerrou sua temporada impressionante com 3 shows esgotados no BC Place em Vancouver, Canadá.

Então, os fãs provavelmente terão que recorrer Travis Kelce‘s Jogos da NFL para dar uma olhada no estilo de jogo de Taylor daqui para frente. A cantora transformou a entrada do Arrowhead Stadium em uma espécie de passarela, regularmente vestindo conjuntos chiques para torcer pelo tight end do Kansas City Chiefs em seus jogos.

Com as férias chegando e melhores amigos Selena Gomes dar Hailee Steinfeld recentemente ficando noivo, não é segredo que os Swifties esperam que Travis se ajoelhe em breve.