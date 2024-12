O Real Madrid incluiu Mbappé no elenco da Copa Intercontinental

O atacante francês pode reaparecer com os merengues após lesão na final contra o Pachuca

Kylian Mbappé foi convocado para ele Real Madrid para a final do Copa Intercontinental contra o Pachuca após participação no treino da equipe nesta segunda-feira.

Kylian Mbappé sofreu uma lesão na coxa na vitória do Real Madrid sobre a Atalanta, por 3-2 na UEFA Champions League, na última terça-feira e uma fonte disse ESPN A previsão era que ele ficasse afastado por cerca de 10 dias, colocando em dúvida sua participação no torneio da FIFA.

O atacante perdeu o empate em 3 a 3 Real Madrid contra o Rayo Vallecano, pela LaLiga, no sábado, mas participou do treino na manhã desta segunda-feira e integra o grupo itinerante que viaja até Doha, no Catar, para o jogo de quarta-feira, no Estádio Luhail.

Kylian Mbappe pode reaparecer com o Real Madrid contra o Pachuca. Imagens de Harry Langer/DeFodi via Getty Images

O Copa Intercontinental Costumava ser conhecida como Copa do Mundo de Clubes antes que a FIFA renovasse e ampliasse a competição, que será realizada nos Estados Unidos no próximo verão.

Real Madrid qualificado para a final do Copa Intercontinental depois de vencer a Liga dos Campeões 2023-2024, enquanto o Pachuca, vencedor da Copa dos Campeões da CONCACAF 2024, derrotou o Botafogo do Brasil na segunda rodada e o Al Ahly do Egito nos pênaltis na semifinal de sábado.

Kylian Mbappé Ele marcou 12 gols em todas as competições pelo Real Madrid até agora nesta temporada, mas ainda enfrentou críticas por sua falta de força e desempenho geral.

Ele impressionou na vitória sobre o Atalanta, marcando o primeiro gol do jogo – o 50º na Liga dos Campeões – antes de ser substituído aos 36 minutos devido a um desconforto na coxa esquerda.

Nesta segunda-feira ele completou parte do treino do Real Madrid com seus companheiros e outra parte separadamente antes de ser convocado no elenco de 24 jogadores para a viagem a Doha.

O Copa Intercontinental Será a segunda chance Real Madrid conquistar um título esta temporada depois de vencer a SuperTaça Europeia.

Atualmente, eles estão em terceiro lugar na LaLiga – um ponto atrás do líder Barcelona, ​​apesar de uma temporada de altos e baixos – e na 20ª posição na classificação da Liga dos Campeões.