O treinador dos Titãs insiste que a equipe não é mole no discurso épico, ‘Enfie aquele na sua bunda’

Treinador principal do Tennessee Titans Brian Callahan está inflexível de que sua equipe não é mole… e está dizendo a qualquer um que discorde dele para enfiar essa noção “na sua bunda!”

Callahan fez uma diatribe de dois minutos sobre seu time durante uma reunião irritada com repórteres na tarde de quarta-feira… insistindo que os caras em seu vestiário nada mais são do que “durões”.

Apesar do discurso retórico de Callahan – há muitos fãs do Tennessee que se sentem diferentes do Coach. Afinal, os Titãs venceram apenas duas vezes nos meses de outubro, novembro e dezembro combinados.