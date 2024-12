Óculos do Programa Sua Vida Com Novo Olhar estão disponíveis em setores da Prefeitura de Penedo

Todas as pessoas atendidas no mais recente trabalho da Prefeitura de Penedo para atender pessoas que precisam de óculos e não tem condições de pagar pelo equipamento essencial já podem retirá-los no setor que viabilizou o benefício.

Criado pelo Prefeito Ronaldo Lopes em 2022 também inclui pessoas de baixa renda que já usam óculos e renovaram o objeto que auxilia, corrige e protege a visão, graças ao Programa Sua Vida Com Novo.

O trabalho realizado em parceria com o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) inclui ainda consulta com oftalmologista e a escolha da armação, tudo isso de forma gratuita.

E se você é uma das pessoas incluídas no programa e ainda não pegou seus óculos, basta ir até o setor que gerou o acesso, apresentando documentos pessoais, RG e CPF.

Quem conseguiu através da Secretaria Municipal de Saúde, precisa ir até a sede localizada no prédio situado no Largo de Fátima, em frente ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, de segunda à quinta das 7h às 11h30 e das 14h às 16h30. Às sextas-feiras, só no horário vespertino.

Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) está entregando a remessa mais recente de óculos do Programa Sua Vida Com Novo Olhar, no imóvel número 464 do Largo de Fátima, ao lado da Escola Estadual Professor Ernani Méro, no horário vespertino.

Em relação aos alunos e alunas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) que ainda não receberam o óculos, a orientação é entrar em contato com a coordenadora Clésia Moreira pelo telefone e whatsapp (82)99679-0055.