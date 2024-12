Os fãs dos Steelers trollam Taylor Swift com camisetas com uma mensagem dura dirigida a ela

TO jogo de hoje da NFL entre o Kansas City Chiefs e o Pittsburgh Steelers gerou um pouco de polêmica fora do campo, com vários fãs do Steelers camisas esportivas onde se lê “Taylor Swift é uma merda”. Estas camisas, que se tornaram uma tendência entre uma parte dos torcedores do Steelers, são uma referência direta à contínua atenção da mídia em torno do relacionamento de Swift com o tight end Travis Kelce do Chiefs.

O frenesi da mídia sobre as aparições de Swift nos jogos do Chiefs irritou alguns fãs dos Steelers, com muitos expressando a sua frustração através destas camisas ousadas e anti-Swift. Isto adicionou um enredo incomum ao jogo, onde o foco não está apenas no futebol, mas no espetáculo da cultura pop envolvendo uma das maiores estrelas da música do mundo.

Os Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, pretendem garantir o primeiro lugar nos playoffs da AFC, tornando o jogo de hoje crucial para suas esperanças na pós-temporada. Os Steelers, por sua vez, lutam para permanecer na disputa dos playoffs e precisam de um forte desempenho para garantir a vitória em casa. Embora o jogo seja importante para ambas as equipes, as camisetas “Taylor Swift é uma merda” refletem como o drama fora do campo às vezes pode ocupar o centro das atenções, ofuscando o próprio esporte.

Esteja você torcendo pelos Chiefs ou pelos Steelers, está claro que o envolvimento de Swift com Kelce adicionou uma camada extra de drama para este confronto típico da AFC. À medida que o jogo se desenrola, os fãs provavelmente continuarão a mostrar seu espírito de equipe de maneiras criativas – embora ainda não se saiba se a influência de Swift sobre os Chiefs se tornará uma distração duradoura ou apenas uma manchete temporária.