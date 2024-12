CNN

Sou fã do Buffalo Bills e assistir ao Kansas City Chiefs este ano foi totalmente doloroso. Eles aparentemente conseguem vitórias do nada. Os Chiefs a) venceram um jogo em um bloqueio de field goal no último segundo eb) venceram um jogo em um field goal no último segundo que acertou a barra vertical e entrou.

Parece que sempre a bola quica na direção de Kansas City, já que eles fizeram 12-1 nos primeiros 13 jogos.

Depois de analisar isso, descobriu-se que os Chiefs são o time mais sortudo com mais de 11 vitórias em 13 jogos na era do Super Bowl. A história diz que isso provavelmente os torna menos propensos a ganhar o Super Bowl, mas a parte triste para mim, como torcedor do Bills, é que a história também diz que a sorte deles pode nunca acabar.

O que quero dizer?

Vamos começar com matemática simples. Os Chiefs superaram seus adversários por apenas 56 pontos ao longo da temporada. Na média do jogo, eles venceram por pouco mais de quatro pontos.

Decidi relembrar cada time que venceu pelo menos 11 dos primeiros 13 jogos desde a primeira temporada do Super Bowl (1966-67). Pelas minhas contas, houve 107 dessas equipes.

Os Chiefs estão em 107º lugar entre 107 em termos de diferença de pontos – pontos marcados menos pontos cedidos. Isso é o último na era do Super Bowl.

Só neste ano, o Minnesota Vikings e o Philadelphia Eagles – ambos com um recorde de 11-2 no ano – superaram seus oponentes por 99 e 108 pontos, respectivamente. O Detroit Lions 12-1 marcou 183 pontos a mais que o adversário, o que é mais de três vezes mais que o Chiefs.

Os Chiefs aparentemente tiveram muita sorte. Tomemos como exemplo os últimos cinco jogos: eles venceram quatro jogos por pontuações de dois pontos (contra o Denver Broncos), três pontos (contra o Carolina Panthers), dois pontos (contra o Las Vegas Raiders) e dois pontos. (contra os LA Chargers). Eles também sofreram a única derrota da temporada por nove pontos para o meu Bills. Ao todo, eles empataram na diferença de pontos e de alguma forma saíram com um recorde de 4-1.

Este pode ser o ponto em que você esperaria que eu dissesse que a sorte dos Chiefs está prestes a acabar. Afinal, sou fã do Bills e espero que acabe.

Bem, é mais provável que os Chiefs não ganhem o Super Bowl, mas isso não é uma garantia.

Eu quebrei os números graças ao meu amigo e gênio do esporte Neil Paine. Entre as mais de 11 equipes vencedoras com os 25 melhores diferenciais de pontos historicamente, 36% venceram o Super Bowl. Entre os mais de 11 times vencedores com as 25 piores diferenças de pontos, 12% deles venceram o Super Bowl.

Esta é a boa notícia para pessoas como eu.

As más notícias podem ser vistas olhando para o New England Patriots.

O Patriots de 2003 é o time com o segundo pior diferencial de pontos entre aqueles que venceram pelo menos 11 dos primeiros 13 jogos. Eles superaram o adversário por apenas 60 pontos, ou pouco menos de cinco pontos por jogo.

Os Patriots de 2003 venceriam o Super Bowl com uma sequência de playoffs em que venceram a média do jogo por pouco mais de cinco pontos.

A equipe 11+ vencedora com o melhor diferencial de pontos até este ponto? Os Patriots de 2007, que superaram seus oponentes por incríveis 281 pontos – ou 22 pontos por jogo – até este ponto. Eles venceram todos os jogos até perderem o Super Bowl.

Isto fascinou-me porque esperava uma ligação mais forte entre a diferença de pontos e o destino de uma equipa. Achei que talvez estivesse faltando algo como a força do adversário de um time.

Afinal, os Chiefs de 2024 tiveram um calendário relativamente fraco. O adversário médio venceu apenas 46% dos jogos, enquanto o time médio geral venceu 50% dos jogos. Mais uma vez, com a ajuda do meu amigo Neil, consegui analisar esse fator.

Acontece que vencer por muito contra times bons em comparação com times ruins não nos diz muito sobre as aspirações de um time no Super Bowl, uma vez que você olha apenas para times com mais de 11 vitórias.

Entre os eventuais vencedores do Super Bowl que venceram mais de 11 jogos neste momento e tinham uma diferença de pontos na metade superior entre todos os vencedores de mais de 11 jogos, o adversário médio venceu 45% de todos os jogos. Entre aqueles que não venceram o Super Bowl, o adversário médio venceu 44% de todos os seus jogos.

Talvez o fato de os Chiefs terem tido tanta sorte e pudessem facilmente continuar a ter sorte não deveria ser tão surpreendente para mim. Não é como se os Chiefs tivessem destruído tudo no ano passado. Eles tiveram uma diferença de pontos pior do que todos os times que venceram na pós-temporada.

Ainda assim, as estatísticas estão do meu lado e a sorte deles provavelmente acabará. Mas dada a imprevisibilidade, às vezes mágica e às vezes deprimente, dos esportes, não tenho certeza se me sinto tão seguro quanto a isso.