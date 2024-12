CNN

Os principais senadores do Partido Republicano sinalizaram na segunda-feira apoio ao plano de Donald Trump de destituir o atual diretor do FBI em favor do leal Kash Patel, ao mesmo tempo que mantinham a porta aberta para Pete Hegseth, que enfrenta uma série de acusações de má conduta, como a escolha do presidente eleito para concorrer. o Pentágono.

A senadora Joni Ernst, que faz parte do Comitê de Serviços Armados e é vista como um potencial voto decisivo, emitiu uma avaliação positiva de sua reunião com Hegseth no Capitólio na segunda-feira.

Ernst disse que suas conversas com o veterano e ex-apresentador da Fox News foram “encorajadoras” e que ele “se comprometeu a concluir uma auditoria completa do Pentágono e a selecionar um alto funcionário que defenderá os papéis e o valor de nossos militares e mulheres”. — com base na qualidade e nos padrões, não em cotas — e quem priorizará e fortalecerá meu trabalho para prevenir a agressão sexual dentro das fileiras.”

A declaração mostra que Hegseth fez progressos na sua tentativa de conquistar senadores depois de a sua nomeação parecer estar em sério perigo na semana passada devido a uma alegação de agressão sexual em 2017, já que até mesmo os aliados de Trump no Congresso expressaram preocupações.

Trump continuou a apoiar Hegseth, no entanto, criando um desafio para qualquer senador republicano que possa se opor à escolha. Ainda estamos no início do processo de verificação dos nomeados por Trump para o Gabinete e as votações de confirmação só ocorrerão no próximo ano. Mas é claro que os senadores republicanos estão a ser cuidadosos na escolha das suas batalhas e cautelosos na forma como abordam as escolhas do presidente eleito.

Hegseth nega qualquer irregularidade e rejeitou vigorosamente as acusações contra ele, descrevendo-as como ataques infundados. Ele disse à CNN na segunda-feira que teve uma “reunião muito boa” com Ernst.

Ainda assim, quando pressionado pela CNN, Ernst não disse se se sente confiante com as negativas de Hegseth sobre a alegação. “Vou encaminhá-lo de volta para a declaração”, disse ela. Ernst acrescentou: “Está para ser determinado” se ela terá outro encontro com Hegseth.

Até agora, os republicanos do Senado parecem estar apoiando a escolha de Trump para Patel para dirigir o FBI.

Colocar Patel no comando do FBI exigiria expulsar o atual diretor Christopher Wray, que foi nomeado por Trump, antes que seu mandato expire, e colocaria um autoproclamado inimigo do chamado estado profundo à frente do principal órgão legislativo do país. órgão de fiscalização.

O senador John Cornyn, do Texas, disse na segunda-feira que está inclinado a apoiar Patel para ser diretor do FBI, enquanto Ernst disse que a escolha de Trump “criará a transparência necessária” na agência após se reunir com Patel no Capitólio.

O senador Chuck Grassley, de Iowa, o novo presidente do Comitê Judiciário do Senado, enviou uma carta contundente a Wray e seu principal vice na segunda-feira, dizendo que “não tem confiança” na atual liderança do departamento.

Cornyn disse que não sabia quais eram os planos de Wray, mas espera que Patel seja confirmado.

“Presumo que o Sr. Patel será confirmado como o próximo diretor do FBI. Conversamos sobre a importância de restaurar a reputação do FBI como uma agência investigativa apartidária de aplicação da lei”, disse o republicano do Texas.

Cornyn disse após a conversa que “certamente está inclinado a apoiá-lo – salvo algumas circunstâncias imprevistas”.

Questionado se acredita que Wray deveria renunciar ou esperar para ser demitido, Cornyn disse: “Não vou me envolver nisso. Isso cabe ao presidente Trump e ao diretor Wray.”

Questionado sobre o histórico de comentários controversos de Patel, Cornyn disse: “Eu interpreto isso como uma hipérbole e acho que ele lhe dirá a mesma coisa”.

Patel criticou duramente o FBI e, numa entrevista em podcast em Setembro, apelou ao desmantelamento da sede da agência em Washington, DC, e à sua transformação num “museu do estado profundo”.

No seu livro de 2023, “Gângsteres do Governo: O Estado Profundo, a Verdade e a Batalha pela Nossa Democracia”, Patel criticou “partidários enlouquecidos” por sequestrarem “o aparelho de aplicação da lei” contra Trump.

Morgan Rimmer e Ali Main da CNN contribuíram para este relatório.