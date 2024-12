CNN

Os militares dos EUA estão novamente interrompendo os voos de sua problemática frota V-22 Osprey “para determinar se quaisquer medidas de segurança adicionais são necessárias”, disse um porta-voz da Marinha na segunda-feira.

“Hoje, as Forças Aéreas Navais ordenaram uma pausa operacional para todos os CMV-22B Ospreys da Marinha dos EUA, seguindo uma recomendação do Comando de Sistemas Aéreos Navais”, Comandante. Tim Hawkins disse em um comunicado. “A pausa operacional nos permite determinar se são necessárias medidas de segurança adicionais.”

Um oficial de defesa disse que a pausa segue um “pouso imediato” de um CV-22 Osprey da Força Aérea no Novo México, em novembro, cuja causa está sendo investigada. Não houve feridos.

Há cerca de um ano, a frota militar de aeronaves V-22 Osprey – variantes das quais são operadas pela Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais e Força Aérea – foi aterrada após um acidente mortal de Operações Especiais da Força Aérea na costa do Japão. A queda do CV-22 Osprey, que ocorreu no final de novembro de 2023, resultou na morte de todos os oito aviadores a bordo.

A orientação de aterramento foi suspensa em março. Em uma série de briefings aos repórteres após a suspensão do encalhe, as autoridades expressaram confiança de que o Osprey seria seguro para voar, mas forneceram poucos detalhes sobre o que falhou no acidente mortal de novembro.

O coronel Brian Taylor, gerente de programa do escritório do programa conjunto do Comando de Sistemas Aéreos Navais V-22, disse aos repórteres quando o encalhe foi suspenso que o acidente foi devido a uma falha “sem precedentes” de um componente, embora ele tenha se recusado a dizer qual componente era. ou como falhou.

O acidente de novembro de 2023 estava longe de ser a primeira vez que um Osprey caiu, matando os militares dos EUA a bordo.

Em agosto de 2023, três fuzileiros navais dos EUA morreram em um acidente de MV-22 – variante Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais – durante um exercício na Austrália.

Em março de 2022, quatro soldados dos EUA morreram na queda de um MV-22 durante um exercício de treino da OTAN. Outros cinco morreram poucos meses depois, durante outro acidente de missão de treinamento na Califórnia.

As famílias de quatro dos fuzileiros navais mortos no acidente na Califórnia entraram com uma ação judicial em maio deste ano contra a Boeing, a Bell Textron Inc. e a Rolls Royce, alegando que as empresas não conseguiram resolver os problemas conhecidos com a aeronave que resultaram no acidente. Uma investigação do Corpo de Fuzileiros Navais no ano passado determinou que o acidente foi resultado de uma falha mecânica.

“Devido a seus produtos defeituosos, quebras de contratos, quebras de garantias, ações ilícitas e omissões, os réus aqui mencionados causaram o acidente e as trágicas mortes dos falecidos dos Requerentes, cinco jovens fuzileiros navais dos Estados Unidos”, disse o processo.