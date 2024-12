Óscar García busca que o Chivas reflita a paixão de seus torcedores

O novo treinador do Chivas garantiu que já conhece todos os jogadores encarnados e brancos

GUADALAJARA- Óscar García Junyent chegou em Guadalajara para tomar as rédeas Chivas para o Clausura 2025. Após assinar contrato com o time rubro-negro, o espanhol manifestou a intenção de refletir a paixão que os torcedores sentem por seu time.

“Bom, eu já me considero um chivabrother. Eu sei o que é, sei o que é esse clube, o que ele representa, quantas pessoas representamos. E é isso que estou te dizendo, espero que toda essa paixão que eles sentem essas pessoas estão representadas em campo. “cores”, disse ele Óscar Garcia em suas primeiras palavras para TV Chivas.

Óscar Garcia Juniente É a grande aposta de Juan Carlos Martínez e Fran Pérez na gestão esportiva para mudar o rumo da Chivas.

García garante que já é um ‘irmão chiva’. Imago7/Ismael Arroyo

O diretor técnico garantiu que já estudou a sua equipe: “Vi todos os jogos do torneio Abertura 2024. Conheço perfeitamente os jogadores e o que quero é começar a trabalhar, para melhorá-los individualmente. Porque se melhorarmos individualmente, melhoraremos coletivamente e é isso que queremos. Não vamos estabelecer limites. O que eu quero é que o time seja um reflexo do que a torcida é: paixão, muita vontade, um sentimento de dono muito grande. E é isso que quero refletir em campo”.

Durante a assinatura esteve presente Juan Carlos Martínez, diretor da comissão técnica desportiva, que afirmou: “Estamos muito entusiasmados com a nova incorporação do nosso diretor técnico. e situações de desenvolvimento. Ele tem uma responsabilidade enorme e nós também temos uma responsabilidade enorme por tê-lo escolhido. Óscar García Junyent. Chivas Tem uma linha muito definida do que quer nas situações técnicas, nas situações morais, nas situações de gestão e esse perfil enquadra-se muito bem na figura do Óscar. E também temos muita confiança de que você realizará seu trabalho nas melhores condições possíveis. Chivas“.

Na manhã de sexta-feira, nas instalações do Akron Stadium, será apresentado oficialmente Óscar Garcia como um novo técnico Chivas vocêNa próxima segunda-feira o elenco se apresentará para exames físicos e médicos antes do início da pré-temporada.