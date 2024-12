Pachuca e as grandes finais perdidas do futebol mexicano

Diferentes clubes da Liga MX estiveram muito perto da glória internacional e na ESPN relatamos essas dolorosas derrotas

Real Madrid cumpriu as previsões e venceu Pachuca na Final do Copa Intercontinental. Os Tuzos viveram bons momentos na disputa pelo título, mas os Merengues só precisaram de alguns vislumbres dos seus melhores números para vencer a partida e somar um novo troféu às suas vitrines.

Devido à derrota de Pachuca contra a ‘Casa Branca’, convidamos você a relembrar as finais internacionais que as equipes da Casa Branca perderam Liga MX.

Chaka Rodríguez contra Vinicius na final da Copa Intercontinental Mohammed Dabbous/Anadolu via Getty Images

Cruz Azul (Copa Libertadores 2001)

La Maquina conquistou um dos feitos mais importantes de uma seleção mexicana no torneio sul-americano. A equipe comandada por José Luis Trejo na época chegou à primeira final da Liga MX na Conmebol contra o Boca Juniors.

Os cimenteiros obtiveram o empate agregado na Bombonera e obrigaram os xeinezes a irem para a definição dos pênaltis, onde a seleção argentina venceu por 3 a 1. A seleção mexicana deixou times como Cerro Porteño, River Plate e Rosario Central no caminho para a final.

Palencia foi uma verdadeira dor de cabeça para River Plate, Rosario Central e Boca Juniors Imagens Getty

Pumas (Copa Sul-Americana de 2005)

Foi o segundo time mexicano a chegar a uma final da Conmebol e o fez ao vencer times como The Strongest, Corinthians, Vélez Sarfield e na final enfrentou o Boca Juniors. Os dois jogos da final terminaram com placar de 1 a 1 e tiveram que ir para as cobranças de pênaltis, onde a seleção sul-americana venceu por 4 a 3.

América (Copa Sul-Americana de 2007)

Os azulcremas chegaram à final frente à equipa do Arsenal de Sarandí e esse jogo ficou marcado por uma declaração a meio da segunda mão. A Conmebol havia manifestado no início do torneio que o gol fora de casa não contaria, mas os dirigentes anunciaram que contaria, o que deu vantagem à seleção sul-americana que venceu por 3 a 2 no jogo de ida.

Os Águilas venceram por 2 a 1 no jogo de volta, mas os argentinos foram coroados graças aos gols marcados no Estádio Azteca. Nessa competição, o América derrotou Pachuca, Vasco de Gama e Millonarios em séries de eliminação direta.

Chivas (Copa Libertadores 2010)

A equipe de Guadalajara tornou-se uma das favoritas naquela edição, na qual derrotou Vélez Sarsfield, Libertad e Universidad de Chile na passagem das oitavas de final às semifinais.

Na série do título contra o Internacional, o Guadalajara perdeu o atacante sensação, Javier ‘Chicharito’ Hernández. No primeiro jogo fizeram 2 a 1, mas no jogo de volta a seleção mexicana não aguentou e perdeu por 3 a 5 no total.

Tigres (Taça Libertadores 2015)

O time mexicano conquistou a terceira final de Copa Libertadores para um representante mexicano e apesar do time asteca ter o direito de receber a final em casa, a Conmebol determinou que o local do jogo do título seria a casa do River Plate. .

Depois de um jogo sem gols no Estádio Universitário, o time nortenho viajou até o cone sul para jogar no Monumental, onde não resistiu e com André-Pierre Gignac com pouco tempo no time, sucumbiu na vitória por 3 a 0 .

Tigres, último representante do México na Copa Libertadores. Imago7

Tigres (Mundial de Clubes 2021)

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

A equipe felina foi a primeira representante da Concacaf a chegar à final do torneio mais importante a nível de clubes. Para chegar à fase final, derrotou o representante da Conmebol: o Palmeiras.

Os comandados por Ricardo Ferretti aguentaram até os 70 minutos, mas finalmente cederam à pressão do Bayern de Munique, que com o placar de 1 a 0 chegou a um sexteto histórico.

Pumas (Liga dos Campeões da CONCACAF 2022)

O Seattle Sounders encerrou o domínio de 15 temporadas da Liga MX na Liga dos Campeões da CONCACAF ao derrotar o Pumas na Grande Final. O time universitário empatou o jogo de ida com dois gols e no jogo de volta o time da MLS obteve uma vitória contundente por 3 a 0 e conquistou sua passagem para o Mundial de Clubes.

O Sounders se tornou o primeiro time dos Estados Unidos a vencer a ‘Concachampions’ desde que o LA Galaxy o fez em 2000.