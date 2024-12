Pachuca, rebelde que defende o futebol mexicano contra o Real Madrid

Enquanto questionam o Fundo de Investimentos na Liga MX e lutam por sua vaga no Mundial de Clubes, no esporte os Tuzos têm a oportunidade de fazer história no Intercontinental

Na Assembleia de Proprietários do Liga MX o último a chegar foi Jesus Martinez Patiñoum dos proprietários que mais polémica tem causado nos últimos anos e que agora tem como Pachuca na final do Copa Intercontinentalnada mais e nada menos, do que contra o Real Madrid.

Pachuca Aborda diversas frentes ao mesmo tempo. No torneio local, é uma das equipes que questiona a possível chegada de um fundo de investimento ao Liga MXaté agora quase caído. A nível internacional, estão sob investigação da FIFA por propriedade de timeshare com o Leão e em defesa do seu lugar no Mundial de Clubes. No Catar, a equipe de Hidalgo tentará surpreender o campeão europeu, o Real Madrid.

Los Tuzos Chegaram ao Qatar como vítimas de todos os seus rivais. A equipe de Guilherme Almada ficou em décimo sexto lugar no Liga MX e em sua estreia enfrentou Botafogo do Brasil, novo campeão da Copa Libertadores, venceu por 3 a 0. Ele Al-Ahly do Egito acreditavam que tinham o chão preparado para avançar para a final contra o Real Madrid e os Tuzos deixaram na tela, nos pênaltis, graças à boa atuação do seu goleiro.

Pachuca busca vitória histórica contra o Real Madrid na Copa Intercontinental ESPN

A política de Pachuca é dar uma chance aos jovens e há algum tempo eles lutam porque os clubes de futebol México retorno às competições internacionais, dois temas que parecem quase proibidos para várias equipes do Liga MX. Los Tuzos, no Copa Intercontinentalmostraram que é possível competir a nível internacional e com jovens, acompanhados por estrangeiros experientes.

O exemplo, na disputa de pênaltis de acesso ao jogo contra o Real MadridElías Montiel, um jovem de apenas 19 anos, e seu goleiro, Carlos Moreno, de 26 anos, ambos mexicanos. Ambos tiveram sucesso.

UM Jesus Martinez Ele sempre foi visto como o rebelde do futebol mexicano: aquele que tentou obter os direitos de transmissão do time mexicano foram vendidos para diversos meios de comunicação, o que quer voltar às competições sul-americanas, o que pede a volta da promoção, junto com o rebaixamento, no Liga MX e aquele que se esforça para dar oportunidades aos jovens.

Entretanto, após a discussão na Assembleia de Proprietários sobre a possível chegada de um fundo de investimento, o Pachuca tem os holofotes internacionais à sua frente Real Madrid no Copa Intercontinentale depois disso, ainda aguardando a decisão FIFA sobre sua possível participação no Copa do Mundo de Clubes 2025. E sim, o Tuzos Eles lutam em todas as frentes.