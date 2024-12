Paige Bueckers faz história como a primeira atleta da NIL a projetar tênis Nike

NA estrela do basquete CAA, Paige Bueckers, está fazendo história mais uma vez, desta vez com uma colaboração emocionante com a Nike. Na segunda-feira, a Nike anunciou que Bueckers se tornará o primeiro atleta da NIL a projetar e lançar um tênis de basquete Nike Player Edition. Ela dará seu toque pessoal em uma nova versão do Nike GT Hustle 3apresentando suas cores favoritas. Os fãs podem esperar vê-la usando o calçado durante esta temporada.

Para Bueckers, esta oportunidade é profundamente significativa. “É definitivamente motivador usar seu próprio sapato“, ela compartilhou.”Eu cresci usando Nikes – todos os tênis exclusivos – então é surreal ter esse modelo Player Edition. Eu só quero aparecer nisso.” Como alguém que admira a Nike há anos, esse marco ocupa um lugar especial em seu coração.

Paige Bueckers torna uma conferência de imprensa viral

O design do calçado reflete a personalidade e os valores da Bueckers. A colorway incorpora azul bebê e lavanda, dois tons que ela adora. Além disso, o tênis traz uma mensagem sincera de seu pai, onde se lê “Seja você, seja ótimo”, que adiciona um toque pessoal e emocional ao design.

“São tantos detalhes que tornam esse sapato especial para mim“, explicou Bueckers.”Essa é a colorway perfeita para mim: adoro azul bebê e lavanda, e o Radial Knit me faz sentir voadora. Meu detalhe favorito é a mensagem do meu pai, e a homenagem às minhas duas casas é muito significativa para o meu primeiro modelo da Player Edition.”

Bueckers destaca novas oportunidades para estudantes-atletas

Esta colaboração destaca o quanto o NIL (Nome, Imagem, Semelhança) era transformou os esportes universitários. Há apenas alguns anos, este tipo de acordo de patrocínio teria sido impossível devido às restrições da NCAA que proibiam os estudantes-atletas de ganhar dinheiro enquanto estavam na escola. Agora, atletas como Bueckers podem capitalizar seu talento e popularidade sem esperar o início de suas carreiras profissionais.

O comunicado de imprensa da Nike revelou que O tênis Player Edition da Bueckers estará disponível a partir de 7 de dezembro em locais de varejo selecionados e no aplicativo SNKRS. Isto marca um momento significativo não só para Bueckers, mas também para o panorama mais amplo do atletismo universitário, pois demonstra como os atletas podem agora fundir a sua marca pessoal com grandes endossos de formas sem precedentes.