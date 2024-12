Paige VanZant posa para fotos impressionantes do Papai Noel com amigos

Paige VanZant certamente está na lista das travessuras deste ano… vestindo-se como o sexy Papai Noel ao lado de vários outros modelos – com apenas os menores biquínis cobrindo seus corpos.

A estrela do OnlyFans compartilhou várias fotos… chapéus vermelhos de Natal e batom combinando com seus biquínis enquanto posavam à beira da piscina.

O grupo de senhoras espalhou a alegria do feriado enquanto se deitava em várias cadeiras de praia, posando sedutoramente.

As senhoras se viraram e mostraram suas bochechas rosadas para a câmera… embora não sejam nada parecidas com as normalmente associadas ao Papai Noel.