Para o próximo: o que vem por aí para Joaquin Buckley após a vitória desigual do UFC Tampa sobre Colby Covington

Joaquin Buckley é oficialmente um jogador na conversa pelo título meio-médio do UFC depois de derrotar Colby Covington a caminho da vitória por nocaute técnico no terceiro round na luta principal do UFC Tampa. Depois de uma incrível sequência de 4 a 0 em 2024, para onde vai “Novo Mansa” em 2025?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Buckley após a maior vitória de sua carreira. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Cub Swanson após seu nocaute na Luta da Noite sobre Billy Quarantillo, Manel Kape após sua finalização fenomenal sobre Bruno Silva, Dustin Jacoby após seu nocaute sobre Vitor Petrino, junto com outros vencedores do card principal Daniel Marcos. e Navajo Stirling e muito mais.

