Passageiro da Delta se irrita depois que cão de serviço supostamente o substitui na primeira classe

Os cães são conhecidos como os melhores amigos do homem, mas não por um passageiro da Delta Air Lines que diz ter sido expulso de seu assento na primeira classe por um animal de serviço.

Após sua experiência irritante, o passageiro postou uma foto do cachorro peludo no Reddit e desabafou sobre o que aconteceu com ele.

Sob o nome de usuário @ben_bob, ele disse a outras pessoas em um fórum que foi atualizado para a primeira classe antes de seu voo, apenas para ser rebaixado 15 minutos depois para um “pior assento do que eu tinha anteriormente”.

Ele levantou a questão com um atendente que apenas disse: “algo mudou”.

Momentos depois, o homem viu o cachorro sentado no chão em frente ao assento vazio na antepara, com espaço extra para as pernas ao qual ele foi designado momentaneamente. O dono do canino estava sentado ao lado da toupeira, segurando-o pela coleira.

Isso deixou o passageiro louco, enquanto ele se irritava no Reddit: “Ok, tudo bem, estou descontente, mas seja o que for, embarco apenas para ver esse cachorro em meu assento de primeira classe. E agora estou furioso.”

Ele ficou tão chateado que contatou a Delta, e um agente lhe disse que as pessoas “podem ser realocadas para animais de serviço” e “não há nada que possam fazer”.

No entanto, de acordo com as diretrizes da Delta, os cães-guia devem caber no espaço para os pés dos assentos dos passageiros e não invadir os corredores ou o espaço de outros clientes.

O passageiro irritado também reclamou no fórum do Reddit: “Não há como aquele cachorro ter gasto tanto com esta companhia aérea quanto eu.

Ele acrescentou que agora é inútil ser um cliente fiel da Delta e está questionando sua lealdade à companhia aérea porque ele e outros passageiros se sentem maltratados.