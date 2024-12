Pato O’Ward à beira da F1, mas não com a McLaren, ele se juntará a Checo Perez?

Pato O’Ward expressou seu desejo de alcançar Fórmula 1 e tentou fazer isso com McLarencom quem corre no Série IndyCar e testou o monolugar da equipe no GP do México de 2024.

Canelo comparece ao GP de Las Vegas com boné de Checo Pérez e parabeniza Max Verstappen

O piloto de 25 anos também estabeleceu um prazo para chegar F1: 27 anos, pois considera muito difícil conseguir uma vaga depois dessa idade.

Patricio O’Ward pode mudar para a Fórmula 1 com Cadillac

Com a McLaren, o construtor vencedor do campeonato em F1 2024parece complicado com Lando Norris e Oscar Piastri como seus pilotos regulares, mas O’Ward será um piloto reserva em 2025.

Mas uma nova porta se abre para o piloto de Monterrey, já que ele compartilhou que existe a possibilidade de chegar à categoria máxima com a nova equipe Cadillac, que entrará no grid em 2026.

Existem possibilidades (ir para GM/Cadillac). Tenho um relacionamento muito bom com o Zak (Brown) e ele sabe que um dos meus objetivos como piloto, como pessoa, sempre foi a F1. E por mais que ele queira que eu dê esse passo, que esteja aqui (McLaren), acho que ele entende que também tem um bom problema, que tem dois pilotos muito fortes, mas nunca se sabe como tudo se move.

“E entra a GM/Cadillac, eu tenho um relacionamento com a Chevrolet, que é uma coisa em conjunto com a GM (General Motors) e, que existe uma possibilidade, existe uma possibilidade, mas neste momento não se falou muito sobre isso“, ele disse Fox Esportes.

Pato O’Ward e sua linha direta com o CEO da McLaren, Zak Brown

Patricio O’Ward confirma seu bom relacionamento com Zak Browno chefe da McLaren, de quem espera apoio caso tenha a oportunidade de correr na F1 com outra equipe.

“Quando chegar a hora, e se chegar, vou falar com Zak e realmente sentar com ele e dizer ‘olha, tenho essa oportunidade, me ajude’ e a verdade é que confio que ele vai me dar isso oportunidade de dizer ‘quer saber, quero ver você ter sucesso’.”